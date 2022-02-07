【建屋高峰】房協3招提升工程質量　組裝合成起長者屋工程期縮短3個月

▲ 房協總監（工程策劃）楊啟裕表示，組裝合成是否適用於所有項目，要視乎地盤的現場條件及附近的道路環境。（蘇文軒攝）

香港房屋協會將迎來建屋高峰期，正規劃及興建25個發展項目，預計於未來20年提供超過4萬個單位，當中約2.8萬個單位目標於10年內落成 ，預計未來2年將批出合共14個地基及上蓋工程合約。為有效應對建屋高峰並維持建屋質量，房協透露將利用3大方法，以數碼化、智慧建築模式及嶄新建築法提升質量監控水平。當中以「組裝合成」興建的乙明邨長者屋及洪水橋第1A期資助出售房屋，房協指建築工程期可縮短約3個月，分別會於明年及2024年落成。

房協去年起率先於紅磡利工街「長者安居樂」項目採用「數碼工程監督系統（DWSS）」的其中一項功能「數碼檢測申請及審批（RISC）」，將工程監督數碼化。房協總監（工程策劃）楊啟裕表示，DWSS主要作用是將程序無紙化及自動化，確保資料及數據安全、機密、完整，並實時記錄在系統。房協新建的項目將會應用相關系統，目前已有8個項目工程應用，預計2年內，新開展的項目會逐步採用DWSS所有功能。

其次是逐步引入智慧建築技術「建築信息模擬（BIM）」，使用統一的電腦訊息平台將建築資訊以3D等模型展示，集設計、工程規劃、施工及資訊於一身，方便建築師、測量師 、工程師及承建商等存取各類數據，進行溝通協作規劃。楊啟裕舉例指，平台可有效迅速管理設計及建築過程中的改動，例如建築物料成本、工程執行過程，而建築資訊模型亦有助日後物業管理及保養。

沙田乙明邨長者屋正使用鋼製組件「組裝合成」建築法，是首個採用該建築法興建的長者房屋項目；而洪水橋第1A期的資助出售房屋項目則是混凝土組裝合成法。楊啟裕稱，相關上蓋建築工程時間大約縮短10至15%，以上蓋工程需時30個月完成而言，即可縮短約3個月。

特首林鄭月娥多次提出要推動組裝合成法，楊啟裕認為，組裝合成節省建築時間，又減低對附近居民的影響，但是否所有項目適用，要視乎地盤的現場條件及附近的道路環境。另外，為杜絕工程顧問合約以不合理的超低價搶標，房協亦引入「標價質素評分」系統的新計分制， 若標價大幅低於所有標價的中位數，會被扣分甚至取消資格，減低質量問題風險。

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記者：蘇文軒