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【第五波疫情】3名郵政員工確診或初確　上環郵政局關閉兩日消毒

社會 22:17 2022/02/06

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香港郵政表示，兩名合約員工確診新冠肺炎，另一名郵務員初步確診。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，政府多個部門亦有人確診。香港郵政今日（6日）表示，兩名合約員工確診新冠肺炎，另一名郵務員初步確診。因應有關個案，上環郵政局將於本月7至8日關閉，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

郵政表示，兩名確診的合約員工分別於長沙灣的書籍分揀組及空郵中心工作，無須接觸公眾，其工作地點不對外開放，而最近一次上班日期均為2月5日。當中於書籍分揀組工作的合約員工為一個確診個案的緊密接觸者；於空郵中心工作的合約員工則於2月5日感到不適並前往醫院求診診。

初步確診的郵務員則於上環郵政局工作，最近一次上班日期為2月4日。她在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。她在2月3日接受病毒測試，並於今日接獲初步確診通知。因應個案，上環郵政局將關閉兩日，市民可到就近、中環康樂廣場2號的郵政總局使用郵政服務。

郵政表示，有關人員在上班期間均有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩，在獲悉事件後，已即時安排與有關員工一同工作的其他人員接受病毒測試，並關閉書籍分揀組及空郵中心兩個運作場所，並為場所內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒；並已啟動應變措施，安排在其他郵件中心處理出入口郵件，以盡量維持服務。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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