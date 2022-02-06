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【十四五規劃】邱騰華：內地發展騰飛更需要貿易支援　香港可發揮相關產業優勢

政治 22:27 2022/02/06

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商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，內地在「十四五」規劃下繼續騰飛，更需要法律、會計等貿易相關支援，認為香港可發揮服務貿易產業的優勢。

邱騰華指，內地在騰飛發展的同時，將更需要一些與貿易相關支援，包括法律、會計、設計、品牌，以至物流等，強調香港在有關產業上有優勢。

他又提到，即使去年受疫情、中美關係緊張等問題夾擊，本港仍然在貿易上創下驕人成就，外貿總額創下歷史新高，全年進出口貨值達10萬億元，較2018年高近16%。

邱騰華強調，香港是「一國兩制」下很獨特的單獨關稅地區，同時在國際多邊貿易舞台亦有份額，強調香港在與國家一起走出去的同時，仍然可以在整個全球經濟發展大局中掌握位置。

不過，不少國家近期開始「與病毒共存」，但香港仍然堅持「清零」策略，引起市場憂慮影響外資來港經商意慾。

邱騰華表示，即使各地有不同防疫措施，但目的同樣是想保障市民健康，強調會繼續與商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策，但提到外商亦正逐步克服困難，甚至在香港的盈利創新高。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：胡偉明

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