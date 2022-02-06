【第五波疫情】屯門大興邨興泰樓疑現垂直傳播　所有樓層06室住戶須撤離

▲ 屯門大興邨興泰樓疑現垂直傳播，所有樓層06室住戶需撤離。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今（6日）晚上發稿表示，為阻截病毒進一步擴散的潛在風險，中心就出現懷疑與環境因素（包括垂直／橫向傳播、相連天井位置及共用喉管等）有關聯個案的大廈，安排相關住戶到檢疫中心進行檢疫，包括屯門大興邨興泰樓所有樓層的06室單位住戶。

中心下午於疫情記者會時公布，再有大廈疑現垂直或橫向傳播，包括沙田碩門邨美碩樓07單位疑有傳播，及屯門大興邨興泰樓2個06單位、2個10樓單位亦懷疑有傳播，兩廈居民或要撤離。

此外，屯門大興邨興昌樓及興泰樓前晚（5日）起須圍封檢測，政府發言人指出，因興泰樓的污水樣本近日對新冠病毒呈陽性，而圍封檢測行動亦發現11宗初步陽性個案及一宗檢測結果不確定個案，鑑於興泰樓有極高感染風險，故決定將興泰樓的圍封行動延長一天，目標於今晨約7時30分完成行動。

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記者：洪芷晴