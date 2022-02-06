【新冠肺炎】新華社：香港須堅持「動態清零」擴大檢測　若「與病毒共存」遑論與內地通關

▲ （經濟日報資料圖片）

內地官媒新華社今日發表評論文章，指香港當前要統一思想，堅持「動態清零」防疫抗疫方向，批評所謂的「與病毒共存」策略，近日在香港社會上獲部分人附和。文章明言，若香港採用「與病毒共存」策略，「遑論與內地實施免檢自由通關」。

新華社評論文章表示，對香港而言，「動態清零」是目前防疫抗疫，以及保護市民衞生安全的最有效方法，指香港疫苗接種率不夠高，而且老年人接種率較低，放棄「清零」給社會經濟和市民生命健康帶來的代價將難以承受。

文章指出，「動態清零」在香港遭到了誤解甚至歪曲，同時批評有一些聲音附和「與病毒共存」。

文章更嚴辭批評：「所謂的『與病毒共存』，不僅現階段尚言之過早，科學上也不能給出結論，還將嚴重考驗香港醫療系統的承受能力，更遑論與內地實施免檢自由通關。」

文章又提到，香港日前進行的一項民調結果顯示，67.9%受訪者認為，堅持「動態清零」策略，更符合香港社會整體利益。

文章強調，香港目前當務之急是擴大核酸檢測範圍，盡早找出傳染源；同時通過大數據手段，對密切接觸者進行有效追蹤，通過嚴密的社區防控，建立起網格化管理。

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責任編輯：胡偉明