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【污水探疫】黃錦星指污水監測結果顯示病毒正在不同地區快速蔓延　分布港九新界

社會 23:27 2022/02/06

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沙田大圍美田邨數座的居民須接受強制檢測，環境局局長黃錦星到場視察。(黃錦星FACEBOOK圖片)

本港新冠疫情嚴峻，第五波新增個案數字高企。環境局局長黃錦星今晚在社交媒體發文表示，環保署、渠務署聯同香港大學合力推展的污水監測可於多方面輔助抗疫，新近全港監測結果亦顯示病毒正在不同地區快速蔓延。

黃錦星表示，近月他會收到「當天」污水監測報告，每天包括農曆新年紅日，同事及採樣承辦人員都在大清早開始工作，到達全港不同地方的數十個監測點安排及收集污水樣本，約中午時趕送樣本至實驗室處理及詳細分析。

他指，今早零晨約一時收到每日報告，見眾多「定點」及「臨點」的污水檢測呈陽性，分布港九新界，包括經「臨點」追蹤污水源頭至屯門、沙田等多座樓宇。衞生當局在分析及考慮各項資料數據，包括污水檢測呈陽性的相關結果，決定今晚於沙田大圍美田邨數座的居民須接受強制檢測。

環保署同事不單負責統籌整個「污水探疫」，且今日年初六晚，過百名署方同事又出動，齊集美田邨美景樓、美秀樓和美致樓的強制檢測採樣站，協助進行各項工作。

沙田大圍美田邨數座的居民須接受強制檢測，環境局局長黃錦星到場視察。(黃錦星FACEBOOK圖片)

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴

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