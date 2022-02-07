【強制檢測】61個地點納入強檢　涉深水埗屯門等多棟大廈【附檢測時間】

▲ 61個地點納入強檢。

政府今日（7日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處61個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下：

大嶼山愉景灣十四區E座

旺角太子道西59-61號

深水埗欽州街 24-30 號德 昌大廈

天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

馬鞍山錦豐苑錦萱閣

深水埗長沙灣道251-253號球安大廈

大埔安埔路15號怡雅苑怡厚閣

藍田啟田邨啟信樓

油塘油麗邨卓麗樓

黃大仙彩雲(一)邨飛鳳樓

天水圍天頌苑頌琴閣

大埔太湖山莊5座

紅磡華豐街27號麗泰樓

觀塘順利紀律部隊宿舍5座

銅鑼灣軒尼詩道454-456號

深水埗保安道32號寶華閣

旺角上海街695-697號

元朗元朗安寧路166號金城樓1座

沙田碩門邨美碩樓

深水埗醫局街129-131號紹興大廈

粉嶺雍盛苑雍華閣

深水埗元洲街5-11號景業大廈

元朗元朗安寧路138-160號紫荊樓二期

土瓜灣長寧街27-29號

深水埗基隆街79 - 81號

深水埗富昌邨富盈樓

深水埗大南街134-140A號

深水埗鴨寮街172 - 174號

長沙灣蘇屋邨彩雀樓

深水埗南昌街138-144號南灣大廈

屯門安定邨定祥樓

深水埗福榮街25-31A號新榮大樓

石硤尾石硤尾邨美映樓

屯門山景邨景華樓

石硤尾南山邨南堯樓

北角天后廟道144-146號雲峰大廈A座

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

深水埗長沙灣道109-115號榮華大廈

屯門良德街3號豐連2座

深水埗汝州街160 - 162號

天水圍嘉湖山莊麗湖居6座

沙田新城市廣場紅棉閣5座

屯門鳴琴路3號翠鳴臺

黃大仙翠竹花園13座

鑽石山鳳德邨碧鳳樓

馬灣珀麗灣22座

屯門新屯門中心7座

長沙灣海麗邨海雅樓

沙田沙田中心佳寧大廈

大埔太和邨麗和樓

紅磡利工街9號悅目

土瓜灣鴻運街12號

慈雲山慈民邨民裕樓

粉嶺粉嶺中心A座

粉嶺昌盛苑昌潤閣

九龍帝京酒店六樓喜宴堂

污水樣本檢測呈陽性的地點

黃大仙宏景花園第1座至第6座及宏景花園綜合大樓及停車場

黃大仙嘉峰臺第1座至第5座

詳細指明時間及須檢測時間請按此

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐