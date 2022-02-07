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【強制檢測】61個地點納入強檢　涉深水埗屯門等多棟大廈【附檢測時間】

社會 09:12 2022/02/07

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61個地點納入強檢。

政府今日（7日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處61個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下：

  • 大嶼山愉景灣十四區E座
  • 旺角太子道西59-61號
  • 深水埗欽州街 24-30 號德 昌大廈
  • 天水圍嘉湖山莊翠湖居4座
  • 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
  • 深水埗長沙灣道251-253號球安大廈
  • 大埔安埔路15號怡雅苑怡厚閣
  • 藍田啟田邨啟信樓
  • 油塘油麗邨卓麗樓
  • 黃大仙彩雲(一)邨飛鳳樓
  • 天水圍天頌苑頌琴閣
  • 大埔太湖山莊5座
  • 紅磡華豐街27號麗泰樓
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍5座
  • 銅鑼灣軒尼詩道454-456號
  • 深水埗保安道32號寶華閣
  • 旺角上海街695-697號
  • 元朗元朗安寧路166號金城樓1座
  • 沙田碩門邨美碩樓
  • 深水埗醫局街129-131號紹興大廈
  • 粉嶺雍盛苑雍華閣
  • 深水埗元洲街5-11號景業大廈
  • 元朗元朗安寧路138-160號紫荊樓二期
  • 土瓜灣長寧街27-29號
  • 深水埗基隆街79 - 81號
  • 深水埗富昌邨富盈樓
  • 深水埗大南街134-140A號
  • 深水埗鴨寮街172 - 174號
  • 長沙灣蘇屋邨彩雀樓
  • 深水埗南昌街138-144號南灣大廈
  • 屯門安定邨定祥樓
  • 深水埗福榮街25-31A號新榮大樓
  • 石硤尾石硤尾邨美映樓
  • 屯門山景邨景華樓
  • 石硤尾南山邨南堯樓
  • 北角天后廟道144-146號雲峰大廈A座
  • 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
  • 深水埗長沙灣道109-115號榮華大廈
  • 屯門良德街3號豐連2座
  • 深水埗汝州街160 - 162號
  • 天水圍嘉湖山莊麗湖居6座
  • 沙田新城市廣場紅棉閣5座
  • 屯門鳴琴路3號翠鳴臺
  • 黃大仙翠竹花園13座
  • 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
  • 馬灣珀麗灣22座
  • 屯門新屯門中心7座
  • 長沙灣海麗邨海雅樓
  • 沙田沙田中心佳寧大廈
  • 大埔太和邨麗和樓
  • 紅磡利工街9號悅目
  • 土瓜灣鴻運街12號
  • 慈雲山慈民邨民裕樓
  • 粉嶺粉嶺中心A座
  • 粉嶺昌盛苑昌潤閣
  • 九龍帝京酒店六樓喜宴堂

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 黃大仙宏景花園第1座至第6座及宏景花園綜合大樓及停車場
  • 黃大仙嘉峰臺第1座至第5座

詳細指明時間及須檢測時間請按此

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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