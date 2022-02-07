【強制檢測】61個地點納入強檢 涉深水埗屯門等多棟大廈【附檢測時間】
社會 09:12 2022/02/07
政府今日（7日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處61個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
強檢名單如下：
- 大嶼山愉景灣十四區E座
- 旺角太子道西59-61號
- 深水埗欽州街 24-30 號德 昌大廈
- 天水圍嘉湖山莊翠湖居4座
- 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
- 深水埗長沙灣道251-253號球安大廈
- 大埔安埔路15號怡雅苑怡厚閣
- 藍田啟田邨啟信樓
- 油塘油麗邨卓麗樓
- 黃大仙彩雲(一)邨飛鳳樓
- 天水圍天頌苑頌琴閣
- 大埔太湖山莊5座
- 紅磡華豐街27號麗泰樓
- 觀塘順利紀律部隊宿舍5座
- 銅鑼灣軒尼詩道454-456號
- 深水埗保安道32號寶華閣
- 旺角上海街695-697號
- 元朗元朗安寧路166號金城樓1座
- 沙田碩門邨美碩樓
- 深水埗醫局街129-131號紹興大廈
- 粉嶺雍盛苑雍華閣
- 深水埗元洲街5-11號景業大廈
- 元朗元朗安寧路138-160號紫荊樓二期
- 土瓜灣長寧街27-29號
- 深水埗基隆街79 - 81號
- 深水埗富昌邨富盈樓
- 深水埗大南街134-140A號
- 深水埗鴨寮街172 - 174號
- 長沙灣蘇屋邨彩雀樓
- 深水埗南昌街138-144號南灣大廈
- 屯門安定邨定祥樓
- 深水埗福榮街25-31A號新榮大樓
- 石硤尾石硤尾邨美映樓
- 屯門山景邨景華樓
- 石硤尾南山邨南堯樓
- 北角天后廟道144-146號雲峰大廈A座
- 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
- 深水埗長沙灣道109-115號榮華大廈
- 屯門良德街3號豐連2座
- 深水埗汝州街160 - 162號
- 天水圍嘉湖山莊麗湖居6座
- 沙田新城市廣場紅棉閣5座
- 屯門鳴琴路3號翠鳴臺
- 黃大仙翠竹花園13座
- 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
- 馬灣珀麗灣22座
- 屯門新屯門中心7座
- 長沙灣海麗邨海雅樓
- 沙田沙田中心佳寧大廈
- 大埔太和邨麗和樓
- 紅磡利工街9號悅目
- 土瓜灣鴻運街12號
- 慈雲山慈民邨民裕樓
- 粉嶺粉嶺中心A座
- 粉嶺昌盛苑昌潤閣
- 九龍帝京酒店六樓喜宴堂
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 黃大仙宏景花園第1座至第6座及宏景花園綜合大樓及停車場
- 黃大仙嘉峰臺第1座至第5座
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：余思嵐