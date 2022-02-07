【明星豪宅】鍾鎮濤由破產到享富貴生活　阿B內地掘金住豪宅開P賀梁家輝生日

在今年大年初一（2月1日）是影帝梁家輝的64歲生日，其女兒梁靜曦早前於IG上載梁家輝的多張相兼送上祝福。但梁家輝卻因在內地工作未能返港慶生，不過人緣佳的他不愁寂寞，一班在內地的好友於鍾鎮濤（阿B）的上海豪宅，為梁家輝開P慶祝。由此，亦令阿B的上海豪宅曝光。

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住上海豪宅

從上載的生日派對相片所見，壽星公家輝哥獲贈4個不同造型的大蛋糕，身穿紅色上衣配牛仔褲的他就舉起6字手勢。

家輝哥、阿B、台灣歌手蘇見信位處於歐式裝修風格的大宅內夾Band，分別彈琴、打鼓、彈結他，似乎玩得相當盡興呢！另外，阿B也有即席揮毫寫揮春，充滿賀年氣氛。

阿B的工作重心轉移內地市場，早前溫拿全員亮相春晚舞台。他並已搬往上海居住，其在當地所居住的大宅樓底高兼且闊落、掛有大水晶燈及字畫，也已不是第一次曝光，過往也可看到他曾邀請譚詠麟、佘詩曼、陳小春、應采兒等好友在家聚會。

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B哥成內地綜藝節目常客

溫拿樂隊時隔8年於春晚舞台合體，B哥表演寫揮春、翻唱鄧麗君的《漫步人生路》。他也不時亮相內地綜藝節目，早前就於張智霖、陳小春、梁漢文、謝天華、林曉峰主持的《大灣仔的夜》擔任嘉賓。

他曾因疫情緣故與家人分隔兩地達半年，阿B太太范姜今年7月於微博發帖：「因為疫情不能通關，5個半月現在才能見到孩子，太難了！爸爸抱着就捨不得放開。」

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破產KOL

1997年間金融風暴席捲亞洲，阿B曾在當時投資失利，訛稱由於負債逾2億港元，並於2002年7月向法庭申請破產。在同年10月法庭向他頒布破產令，直至於2006年10月17日屆滿。

阿B在1999年已與章小蕙離婚。離婚後與女友范姜素貞同居。至2014年8月，即已解除破產後，阿B與范姜素貞在印尼峇里島舉行豪華婚禮。

阿B也憑破產闖出名堂，被中央電視台財經頻道作為「個人破產代表」，讓全國觀眾了解相關法例。報道更詳細列出鍾鎮濤破產詳情：「破產後，鍾鎮濤在生活上受到的限制包括：住宿4000至8000港幣、飲食2000至3000港幣，甚至身為一名演員，他每月的服裝和理髮的費用也要控制在500至800港幣。直到2006年10月，法院才批准鍾鎮濤解除破產。」

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