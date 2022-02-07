【封區檢測】屯門大興邨興泰樓完成強檢　發現15宗初步陽性和1宗檢測不確定個案

▲ 屯門大興邨興泰樓延長圍封強檢，發現15宗初陽。（資料圖片）

屯門大興街6號大興邨興昌樓及大興街2號大興邨興泰樓內的人士昨晚（6日）須留在其處所並接受強制檢測，其中於興泰樓發現15宗初步陽性和1宗檢測結果不確定個案。



屯門大興邨興泰樓受檢人士於本月5日及6日指定時間到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病檢測。截至今日凌晨1時，總共5546人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1 380戶，當中97戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐