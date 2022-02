【藝術公益】T.O.P辦蒙娜麗莎NFT慈善展覽　人均$260嘆蒙娜麗莎套餐＋換限量盲盒

▲ (圖片由T.O.P提供)

向來支持藝術發展的T.O.P商場,是次聯乘以「藝術同參與‧傷健共展能」為宗旨的社企「藝全人」(ADAM),邀請本地藝術家首度呈獻「Mona Lisa NFT Galleria」,即日起至3月31日,為大家帶來結合藝術及玩味的「蒙娜麗莎出旺角記」,蒙娜麗莎會以不同形象現身T.O.P和大家約會!

是次展覽有以蒙娜麗莎為主題的作品及其他數碼藝術品,並透過NFT形式發售,T.O.P指當中所得部分款項將捐助展能藝術家發展慈善機構,同時支持藝術和公益。

T.O.P表示是次活動與Traveling Muzeum及ZCWO合作,將蒙娜麗莎以現代潮人形象示人,1樓中庭會化身成DJ Mona Lisa打卡熱點,大家可走進畫框,與蒙娜麗莎在情人節點播情歌。

期間限定蒙娜麗莎主題Café

T.O.P商戶SOFFEE 推出期間限定法式花果盛宴 (售價118元)及情人節套餐——日落。黃昏(售價520元 ),花果盛宴包括The Only One(荔枝玫瑰蛋糕)及水蜜桃洛神花果茶,玫瑰造型的蛋糕十分適合大家打卡!蛋糕配上淡淡的荔枝味道,適合與情人一起享用。

地址:T.O.P G06及G10號舖

電話:3165 1832

期間限定蒙娜麗莎26cm系列模型

T.O.P商戶Siam Thai Giftland(210號舖)推出共五款期間限定蒙娜麗莎26cm系列模型(售價680元)。現凡購買其中一款,將可額外獲得同款Mona Lisa NFT 單色模型一個。

限量換領蒙娜麗莎盲盒

T.O.P指大家凡於推廣期內於商場以電子消費滿500元及800元,即可分別換領蒙娜麗莎盲盒(共8款)乙隻及T.O.P 餐飲商戶山下菓子、SOFFEE 或柞木炭家指定50元餐飲現金券。

「T.O.P This is Our Place」

地址:旺角彌敦道 700 號

