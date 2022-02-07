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【藝術公益】T.O.P辦蒙娜麗莎NFT慈善展覽　人均$260嘆蒙娜麗莎套餐＋換限量盲盒

休閒消費 13:14 2022/02/07

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（圖片由T.O.P提供）

向來支持藝術發展的T.O.P商場，是次聯乘以「藝術同參與‧傷健共展能」為宗旨的社企「藝全人」（ADAM），邀請本地藝術家首度呈獻「Mona Lisa NFT Galleria」，即日起至3月31日，為大家帶來結合藝術及玩味的「蒙娜麗莎出旺角記」，蒙娜麗莎會以不同形象現身T.O.P和大家約會！

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是次展覽有以蒙娜麗莎為主題的作品及其他數碼藝術品，並透過NFT形式發售，T.O.P指當中所得部分款項將捐助展能藝術家發展慈善機構，同時支持藝術和公益。

T.O.P表示是次活動與Traveling Muzeum及ZCWO合作，將蒙娜麗莎以現代潮人形象示人，1樓中庭會化身成DJ Mona Lisa打卡熱點，大家可走進畫框，與蒙娜麗莎在情人節點播情歌。

    點擊圖片放大
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期間限定蒙娜麗莎主題Café

T.O.P商戶SOFFEE 推出期間限定法式花果盛宴 （售價118元）及情人節套餐——日落。黃昏（售價520元 ），花果盛宴包括The Only One（荔枝玫瑰蛋糕）及水蜜桃洛神花果茶，玫瑰造型的蛋糕十分適合大家打卡！蛋糕配上淡淡的荔枝味道，適合與情人一起享用。

地址：T.O.P G06及G10號舖

電話：3165 1832

期間限定蒙娜麗莎26cm系列模型

T.O.P商戶Siam Thai Giftland210號舖推出期間限定蒙娜麗莎26cm系列模型售價680元）現凡購買其中一款，將可額外獲得同款Mona Lisa NFT 單色模型一個

限量換領蒙娜麗莎盲盒

T.O.P指大家凡於推廣期內於商場以電子消費滿500元及800元，即可分別換領蒙娜麗莎盲盒（共8款）乙隻及T.O.P 餐飲商戶山下菓子、SOFFEE 或柞木炭家指定50元餐飲現金券。

「T.O.P This is Our Place」

地址：旺角彌敦道 700 號

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記者：蕭雅文

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