【IT狗】80後導演曾搞網站蝕錢收場　簡君晋重新追夢：更加珍惜

ViuTV劇《IT狗》上周已經大結局，演員傾力演出令觀眾看得投入，加上貼地劇情引發共鳴，到現在網民仍在討論《IT狗》，甚至表示要翻煲，而且妙紛紛表示希望開拍續集。

《IT狗》導演簡君晋接受TOPick訪問，透露有拍第二季的可能。

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似發了一場夢

《IT狗》大受歡迎，作為導演的簡導表示：「很開心，迴響比預期大。由籌備、拍攝到剪接，差不多兩年；轉眼間又到結局播出，感覺好似發了一場夢。」

觀眾集氣希望有續集推出，簡導亦透露：「最初發展劇本的時候，有想過可以延伸至第二季，但只是想法，暫時未有實際的故事大綱。」

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▲ 簡君晋導演。（梁樂欣 攝）

朋友經歷啟發創作

簡導開拍《IT狗》，源於一位好朋友：「他是Start Up Founder，因為他所以認識一班IT界朋友，聽了很多有趣的故事，我覺得可以發展成一個劇集。」

他又指，選角時並沒有特別的準則：「有時可能是一個直覺，跟他們傾談的時候，覺得他的Vibe設合角色是最重要。」

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感激凌文龍參演

他大讚台前幕後都出盡200%努力，且特別想感激飾演阿信的凌文龍：「因為他擔當起帶領觀眾體會《IT狗》世界的重任。記得當初差點因為撞期而無法演出，他又擔心過自己寂寂無名，沒辦法擔當一套劇集嘅主角。」

他續指：「其實我們整個班底都是寂寂無名，經驗都未夠，多謝他信任，當他答應了出演，他真是會完全地付出，感染每一位演員及工作人員。因為《IT狗》，我就多了這一班好朋友，希望我們不要那麼快『反面』啦！」

▲ （《IT狗》海報）

曾搞網站蝕錢

簡導於2009年在溫哥華電影學院畢業，其後便回港發展。他約近10年前為宣傳《當C遇上G7》接受《經濟日報》專訪，當時他表示畢業後因為苦無門路入影視業，於是做婚禮拍片工作。

當時他透露其理想更一度被時間磨滅，每天看財經雜誌過活，漸漸只「向錢看」。之後更曾搞網站成為「IT狗」，可是在2011年蝕錢結業。

機緣巧合下， 簡導參加了青年短片創作大賽，並獲得有執導電影長片處男作《當C遇上G7》的機會，正式投身演藝業。到現在終於憑《IT狗》人氣急升。

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投入新製作項目

問到為何選擇入行？簡導謂：「我是修讀電影，跟很多電影畢業生一樣，起初與朋友夾份開設小型製作公司。慶幸拍攝工作尚算穩定，除電視劇、電影，以前都有拍攝廣告及MV。」

他覺得已很幸福：「自己很幸運可以做喜歡做的事，所以會更加珍惜。」

《IT狗》播畢後，簡導繼續在演藝路上向前走，並預告：「有一些Project在籌備中，希望很快便有作品跟大家見面交流。」

記者：梁樂欣