【網絡欺凌】26歲韓職業排球員家中輕生　屢被質疑化妝上陣：我累了

▲ 金仁赫疑因受網絡欺凌而在家輕生。

網絡欺凌令受害人自我否定、焦慮，甚至增加輕生的風險。韓國職業排球選手金仁赫在2月4日被發現死於家中，終年26歲，警方仍在調查確實死因。不過，金仁赫生前因比賽表現及被質疑化妝出賽，長期受到網民惡評，他曾懇求網民不要再攻擊自己。

據韓媒報道，三星火災海上保險男排俱樂部於2月4日發聲明指：「金仁赫在家中被發現死亡，警方還在調查確切死因。」

▲ 金仁赫是職業排球員。（IG圖片）

在事發前一日，金仁赫在IG上載影片，影片中他用了精緻妝容的濾鏡，留言「再見...晚安...」，並附上歌手Lucia的《부디》（請）的歌詞，歌詞中提及「請你要抓住我，拉起猶豫不決的我，在這洶湧的波濤中，讓我不被吞沒」。

出生於1995年的金仁赫，畢業於慶南科技大學，在2017年職業選秀會被韓國電力公社選上，成為職業排球選手，直至2020年轉至三星火災保險隊，身高191cm的他擔任主攻擊手，參加過亞洲盃、U23世錦賽、亞錦賽等，他在2019至2020球季的32場比賽中，攻下344分，但近2年受到傷患影響，本季出賽2場，去年12月後再沒比賽，留家休養。

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長期遭受網絡欺凌

由於他外貌俊俏，吸引不少人注意，受到不少球迷支持，他在Instagram有26萬追蹤者。不過，他的帖文經常遭受批評，甚至有人發出私訊攻擊，質問他為何要化妝，持續的網絡攻擊令他吃不消，去年8月曾寫道，

我以為無視10多年來的那些誤解是最好的答案，但我累了，請停止那些已經折磨的多年的惡意評論，我無法忍受了。

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《韓聯社》去年曾報道，金仁赫曾被質疑在球場上也化妝，不過金仁赫解釋，他從沒有化妝，自己不喜歡男人，並且有女朋友，他從沒當過三級片演員，也沒有塗睫毛膏和眼影。

你們根本不認識我，我真的難以承受那些數不清的私訊和每場比賽的惡意評論，請立即停止。

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責任編輯︰王明芳