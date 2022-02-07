【消費新聞】消委會公布「牛年十大消費新聞」　「UA院線宣佈全線結業」成榜首

消委會主辦的「牛年十大消費新聞」選舉今天（7日）公布結果。去年戲院結業、婚宴因延期或取消而糾紛不斷、及外傭檢疫單位供不應求，這3宗與疫情相關的新聞進佔十大。此外，3宗入選新聞涵蓋垃圾徵費、管制即棄膠餐具、及禁售加熱煙及電子煙，反映市民對新政策措施十分重視，亦持正面態度。

UA院線結業成消費新聞之首

疫情令各行各業均飽受衝擊，部分商戶生意額大跌甚至結業，三宗與疫情相關的消費新聞亦打入十大。標題為「UA院線宣佈全線結業」，以5,470票，獲選為牛年十大消費新聞之首，得票率佔總投票人數達85%。

「柏傲莊III」拆卸上榜 同列「最離譜」消費新聞

標題為「『柏傲莊III』兩座需拆卸重建影響800多名買家」的新聞排名第三，得4,809票，此新聞同時以3,086票獲選為「最離譜」消費新聞。投票結果反映消費者對大型樓盤建築項目質量未達標準而需重建，感到難以接受，並高度關注一手住宅物業的質素。

新冠疫情之下，限聚令及晚市禁堂食等抗疫措施，不但改變了市民的日常生活模式，更令不少婚宴酒席被迫延期或取消，引發不少消費爭議，相關新聞以4,346票獲選為第四位；「消委會檢測60款包裝餅乾全檢出基因致癌物」以3,9606票位列第五位。

標題為「網購騙案持續上升全年逾百人被拘捕」的新聞以3,929票位列第六位，同時以3,383票獲選為「最大快人心」消費新聞；「消委會接數百宗消費券相關投訴 涉商戶自設最低消費及電子支付平台服務」以3,815票位列第七位。

此外，去年由於檢疫房間數目限制，外傭短缺情況嚴重，亦引起僱主與外僱中介公司的合約爭議，「外傭檢疫單位供不應求開放預約不久即告訂滿」因而備受關注，位列第八。

公眾健康議題新聞打入十大

垃圾徵費條例草案、全面禁售加熱煙電子煙、及管制即棄膠餐具，分別排名第二、第九及第十位。其中，「立法會通過修例全面禁售加熱煙電子煙」更以3,057票獲選為「最抵讚」消費新聞。投票結果顯示多項新政策措施對消費者有重大影響；而市民對禁售加熱煙與電子煙持積極支持的態度，則反映市民對公眾健康的議題十分關注。

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記者：陳麗娜