【第五波疫情】陳肇始指確診個案以幾何式上升　積極考慮再收緊社交距離措施

▲ 食衞局局長陳肇始。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，連續兩日確診逾300宗，昨錄得342宗確診，全屬本地感染，逾7成為源頭未明。食衞局局長陳肇始昨形容本港疫情非常嚴峻，為抗疫兩年以來最惡劣，政府會考慮進一步收緊社交距離措施，包括收緊公眾地方群組聚集限制等。詳情即看：【下一頁】

陳肇始今早（7日）接受電台訪問時指，本港疫情極度嚴峻，其中確診數字及源頭未明個案不斷上升，多區的污水監測亦呈陽性。她說，近日的確診個案是以倍數上升，幾何級升幅已經開始，當局需要爭分奪秒處理；另因Omicron的傳播力極快，如市民繼續如常聚會，情況會繼續惡化，呼籲市民要留家抗疫，如非必要亦不要聚集，而仍未打針的市民要盡快接種疫苗，部分收到通知需要檢測的市民也應盡快作檢測。

她又說，當局會積極考慮再收緊社交距離措施，需要在明天行政會議後才會有公布，當局的方向是要減低人流，也會加強檢測能力及個案追蹤工作，另以準備「家居隔離」或「家居檢疫」的計劃。

港府早前宣布竹篙灣檢疫中心將會改為社區隔離設施，接收無病徵或病徵輕微的確診者。陳肇始說，計劃將會分階段進行，其中竹篙灣檢疫中心第一期已預留及清空，隨時可變做社區隔離設施。入住的人士主要為沒有病徵，或風險較低的帶病毒人士，包括病情較輕、年紀較輕、風險較低的患者等。醫管局亦會在竹篙灣社區隔離設施設有24小時的醫療站，為有需要的人士提供有關服務。

至於原須安排在竹篙灣檢疫中心或檢疫酒店的密切接觸者或次密切接觸者，當局會根據風險評估，考慮是否適合作「家居檢疫」，她說，考慮因素包括其家居環境，會否屬劏房或要與多人共用洗手間、居住面積、有否接種疫苗、以及其本身是否要有特別照顧需要，有關人士須佩戴電子手帶，留在家中接受監察、每日接受快速檢測，並定期報告身體狀況；有關人士也需自行或經親友安排起居生活所需。

在「家居隔離」方面，會適用於部分檢測陽性、無病徵或病徵輕微確診患者在家，當局仍正就有關方面製造指引，強調首先會先推「家居檢疫」。

近日多區的檢測中心有市民大排長龍做檢測的情況，陳肇始表示已要求檢測承辦商加大檢測量，及會增設室內檢測站配合需求：

一方面我們會適當地增加檢測站，希望可以紓緩（排隊檢測情況），另一方面也會想辦法如何分流，又希望大家不要同一時間去，我想這些都是重要，都會開多一些一些室內檢測站，希望可以紓緩整體情況，惟這都與檢測承辦商能力增加相輔相成。

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌 爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

