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【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高

社會 10:44 2022/02/07

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消息指本港今日新增約614宗確診個案，並錄得初步陽性約300宗。

本港第5波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，連續兩日確診逾300宗。衞生署署長林文健昨（6日）形容現時形勢相當危急，且未達到高峰，疫情數字會繼續上升，單在過去兩周錄近2,000宗確診，當局將加強精準抗疫，包括將竹篙灣檢疫中心一、二期改為社區隔離設施，接收合適病人；並讓部分檢疫人士家居檢疫。

61個地點納入強檢公告，涉及深水埗、屯門等多棟大廈。即看：【強制檢測】

消息指，今日（7日）新增約614宗確診個案，並錄得初步確診約300宗，再創今波疫情新高。

食衞局局長陳肇始昨形容本港疫情非常嚴峻，為抗疫兩年以來最惡劣，她今早接受電台訪問時指，確診個案以幾何式上升，積極考慮再收緊社交距離措施。詳情即看：【下一頁】

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩
 

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