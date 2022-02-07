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【COLLAR成員】李芯駖被翻出8年前舊照　SumLing隨年月愈見魅力成「女人的天花板」

娛樂 11:43 2022/02/07

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李芯駖被翻出8年前舊照，網民直指：「化妝好重要！」

凡走過必留下痕跡，曾經上載過到網上的東西，都有機會會被人重新翻出、起底。剛出道的女團組合COLLAR當中最年長的成員、35歲的李芯駖（SumLing）近最被網民翻出八年前的舊照，驚呼她與當年判約兩人，直指化妝的重要性！

參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》而被選上成為女團COLLAR成員出道的芯駖，參賽時已經年屆35歲，由參賽至出道其年齡都是大眾討論的焦點之一。

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芯駖舊照被翻出

還有兩個月芯駖將迎來36歲生日，近日有網民翻出她的一張舊照。穿上夏日裝束的芯駖束淺色短髮，手拎大紅花蹲在地上望向鏡頭。

大批網民都直這張8年前的舊照與現在判若兩人，當年的鼻子相對現在沒那麼立體，眼妝也完全不一樣。

當年的照片中的芯駖露齒而笑，近年的照片芯駖則笑得相對含蓄甚少露齒。

（instagram圖片）

似容祖兒+周海媚

翻查芯駖的社交網站，發現這張舊照原來是她8年前在IG上載的首張照片，至今仍未有幫自己「洗底」。

有網民指她勇於面對過去，亦有不少人力撐覺得芯駖絕對沒有整完，只是化妝技巧令她看起來更加漂亮，有網民認為芯駖的舊照似初出道的容祖兒，亦有人指她似年輕時期的周海媚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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