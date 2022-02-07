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【鐵拳英雄劇透】安娜揭赤靈王秘密陷險境　神秘人現身助青雲營救福妹

娛樂 12:04 2022/02/07

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《鐵拳英雄》收視理想外，幾位女演員也演得出色。

TVB劇集《鐵拳英雄》劇情進入高潮，當中「安娜」王君馨、「福妹」姚子羚、「赤靈王」梁琤獲觀眾激讚，指她們演得睇得又打得，在今明兩晚（2月7日及8日）的《鐵拳英雄》劇迷，她們3個角色都是劇情重點。

今明兩晚的《鐵拳英雄》講述福妹（姚子羚飾）成功被營救，此外安娜（王君馨飾）慘被紅花（韓馬利飾）認定為內鬼。而赤靈光更被揭秘密，身陷險境的她差點兒被親姐紅花殺掉。

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姚子羚所演的福妹被禁錮。

耀龍成總警長

上周劇情交代福妹（姚子羚飾）送走耀龍（敖嘉年）後，一心想向彭堅（張國強飾）報仇，卻被彭堅捉拿並禁錮。

而今晚（7日）播映的第19集講述投靠彭家的耀龍（敖嘉年）當上唐仁街分局總警長，另外彭拜（李嘉飾）向彭家眾人稱收到告密信，才私自帶人捉內鬼，紅花（韓馬利飾）思疑是內鬼的計謀。

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蒙面人救福妹

此外，青雲（陳展鵬飾）收到告密信，通知他可營救福妹的時間和地點，於是青雲聯同來吉（伍允龍飾）、細鳳（元秋飾）等遂潛入彭家夜總會地牢。

此時，一個蒙面人暗中加入，助眾人營救被禁錮的福妹。

惟眾人離開時跟彭堅碰個正着，被迫正面交鋒，幸最終成功撤走。

眾人想法打救福妹。

安娜被指為內鬼

另一邊廂安娜（王君馨飾）被跟蹤追捕，紅花（韓馬利飾）現身，直指安娜為彭家內鬼。

而於明晚播映的第20集裡，安娜向紅花連番否認自己為內鬼，其後更帶紅花到赤靈王廟，因而揭發了紅花丈夫彭堅跟赤靈王（梁琤飾）的秘密。

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赤靈王遭生擒

紅花盛怒下，要安娜殺掉親妹赤靈王，當紅花試探赤靈王時，安娜突然發難，赤靈王以幻術擾亂二人。

惟紅花早有破解幻術之法，赤靈王被生擒，直言對多年來為紅花裝神弄鬼感不忿，當紅花準備殺赤靈王之際，彭堅突然出現，一掌轟開紅花。

另外，宋大媽（梁舜燕飾）對青原（鄭世豪飾）的身分生疑，最後揭破原來是來春（雪妮飾）的騙局。

撰文 : TOPick柴犬出動

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