【一家確診】Omicron病情反覆全紀錄　YouTuber CoCo哥：有窒息感覺

▲ YouTuber CoCo哥確診感染Omicron，6日病情反覆全紀錄。

新冠病毒變異株Omicron迅速在全球擴散，移居英國的YouTuber「CoCo哥」日前就公開自己確診，並將染疫及康復的過程拍成影片分享。起初，CoCo哥認為Omicron不如普通傷風感冒，但隨著病情不斷反覆，最終他認為整個過程很辛苦。

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CoCo哥表示，女兒最先發病，有日在學校回家後開始發燒，翌日自己即刻染病。病了2、3日自行檢測多次均顯示沒有感染，但之後病況愈來愈嚴重，就驗出確診。

感染第2日，CoCo哥指自己出現低燒、發冷、疲倦、頭痛、全身無力現象，但沒有喉嚨痛、無痰、無鼻涕。另外整個人冒極多冷汗，如洗澡一樣，全身濕漉漉。後來他亦發現自己非常疲倦，連站著都覺得很辛苦，企1分鐘已經好想坐下。他舉了一會兒相機，就累到有點虛脫，只能坐著。

感覺上好好多，好似普通傷風咳發燒。

第3日，他表示睡覺時已退燒，比較有精神，但仍然很累，全身痠痛，並且開始出現喉嚨痛、鼻塞、有痰症狀。同時，其他家人陸續確診。

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第5日，CoCo哥本認為自己已經康復，豈料病情反覆，情況變得嚴重。他在第4日晚出現鼻發炎、鼻塞、喉嚨痕癢症狀。

成晚鼻塞、鼻涕好黃、氣管好痕，痕到睡不著，不停咳，忍不住的咳，痕到一定要咳。出去飲2、3杯水，休息一會兒好點，睡到天光。

但睡醒後他的身體仍然疲倦，梳洗完畢、更衣後就已經全身無力，只餘三、四成體力。

整體而言，整個過程是辛苦的，如果打了第3針會無那麼辛苦，應該要去打。

到了第6日，他坦言已經康復9成，但早上病況嚴重，整個鼻腔有極多鼻涕，相信是鼻發炎。鼻腔內全是極多、極黃、極濃如鼻屎及鼻涕的混合物。洗澡時不斷擤鼻涕，有點窒息的感覺，如被痰浸死的感覺。

愈來愈擤，愈來愈透不到氣，開始有遇溺的感覺，非常嚴重。擤完那輪後好好多。現在都有鼻涕，但感覺愈來愈好。

責任編輯：羅嘉欣