爸媽自救功課關注組！有「佢」幫手，唔驚！

養兒一百歲，長憂九十九，相信每一位家長都想為孩子分憂，解決學習上、成長上的難題。不過學校課程年年改，試題難度年年升，有時難免遇上比哲學問題更難解的世紀謎題！家長解不了題難免尷尬失望，家庭作業分分鐘變「家長」作業，令親子溫習時數幾何級上升。與其上網向功課關注組揮手求助，不如主動出擊為孩子尋覓良師學友！



五星級導師 無限授課重溫



孩子資質愈見聰穎，即使是初中的課程問題，不少家長也難以招架。隨着子女在家自學時間遞增，NowTV全新的Snapask自選服務正好化身數碼老師，成為孩子在家的伴讀書僮，全天候提供初中自選教學節目、電子筆記及手機應用程式問功課服務，24小時為家長應援，培育親子自主學習，為家長分憂。

▲ NowTV的Snapask自選服務提供全天候24小時「一機三睇」的自選教學節目。

Snapask自選服務內的教學節目主力涵蓋初中的中、英、數，包括初中中文、初中英文、中一數學、中二數學及中三數學，每星期上架一次的新教學影片，全由畢業或就讀於知名大學的指定5**導師授課，部分良師更具有逾十年補習經驗，能緊貼普遍日校教學進度以規劃課程內容。



另外，Now TV Snapask自選服務能夠24小時「一機三睇」無限重溫。孩子可以隨時在Now TV電視、「Now隨身睇」流動應用程式及網頁版無限重溫課堂影片^，讓孩子放學後或假期在家，均能輕鬆調節學習進度。



24小時綫上問功課 電子筆記輔助



溫習是鞏固學業的重要一環，好讓知識記憶猶新。相信家長與孩子在溫習過程中也會遇上過世紀謎題，無法即時向學校老師查詢。而Snapask自選服務亦設有線上問功課服務（發問裝）*，只要以Now ID登入Snapask流動應用程式或其官方網頁，即可進行24小時一對一問答功課，獲得即時應援，解決燃眉的學習危機。



除此之外，為滿足家長及孩子翻看筆記的需要，Snapask自選服務亦會提供課堂的電子筆記，輔助孩子學習，溫故知新。

▲ 以Now ID登入Snapask流動應用程式或其官方網頁，便可進行24小時綫上一對一全科問答功課。

初中模擬試題挑戰 領取免費電子筆記



正所謂知己知彼，由模擬試題做起。想知道今時今日，初中試題到底有幾難？父母不妨在https://bit.ly/3ow8uku 考考自己，挑戰6題精選初中試題，了解本地初中試題的程度！。另外click入網址更可以免費試睇指定初中中、英、數課堂影片，及領取免費電子筆記，與子女一同體驗課堂模式，學習新的知識。

*須簽訂指定承諾期之服務及合約。

^一部Now TV解碼器可以同時於已接駁該解碼器的電視及兩個「Now隨身睇」流動應用程式或網頁版觀看已購買指定的Now TV服務。須受有關條款及細則約束。

（特約）