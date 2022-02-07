【消費投訴】消委會去年接獲2.7萬宗投訴　電器投訴成首位涉款逾千萬

▲ 消委會去年接獲2.7萬宗投訴，電器投訴成首位涉款逾千萬。（消委會提供）

消委會今天（7日）表示，去年接獲的投訴數字錄得27,382宗，按年下跌11%，當中涉及服務的投訴較多，佔總投訴數字的54%，其餘46%為涉及產品的投訴，兩者分布與上一年相若；家庭電器、境外樓宇銷售、網購衣物服飾和外賣點餐平台的投訴亦大增。全年涉及金額按年大幅增加116%，達11.7億元，增幅主要與物業銷售及連鎖美容院停業相關。

電器投訴躍升首位 涉及「住」的各種投訴大幅飊升

疫情下消費者在家時間較以往長，電器用品的投訴創5年來新高，錄得2,578宗，較對上一年飊升27%，涉及金額突破1,000萬元，估計與消費者添置或更換家居電器有關。當中以冷氣機的投訴最多，共399宗，其次為電視機（345宗）；去年涉及吸塵機的投訴倍增（106%），達198宗。涉及的投訴性質，以產品質素（776宗）和維修保養（742宗）最多，佔相關投訴近6成。

去年涉及傢俬及裝置的投訴亦大幅上升42%，達1,008宗，位列投訴排行榜第8位。投訴中7成半涉及現成傢俬（756宗），較訂造傢俬的投訴多3倍（189宗）。投訴性質方面，逾4成（448宗）涉及產品質素，近2成半（245宗）與延誤送貨有關。

電訊投訴位列第2近半涉手機服務 寬頻投訴增近1成

去年第2位的投訴是電訊服務，共錄得2,201宗，近半和手提電話服務有關（1,066宗），投訴性質主要涉及價格或收費爭議，達723宗，其次分別為服務質素，和更改或終止合約，分別有506宗和479宗投訴。5G服務的興起亦令投訴倍增，達164宗，近4成與服務質素有關。

另外, 消委會去年累計接獲577宗消費券相關的投訴，當中涉及價格爭議的最多，有233宗，涉及4個支付平台的投訴就有154宗，其中三分二的投訴都在去年８月發生，多與無法交易或多扣金錢有關，而近月的投訴已跌至單位數。

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責任編輯：陳麗娜