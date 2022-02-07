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【明星代言】英國型佬祖羅迪父子檔代言意大利西裝　Brioni是畢比特及占士邦御用戰衣

休閒消費 12:00 2022/02/07

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Jude Law和兒子Raff Law一起當上意大利西裝品牌Brioni的代言人。

今時今日時裝品牌找來影星名人當代言人絕不是新鮮的事情，只要找得合適，亦有助品牌提升知名度和話題性，不過，影星和子女一起父子檔或母女檔上陣就比較少，香港有林子祥，外國有曾經是英國萬人迷的祖羅迪（Jude Law）夥拍兒子Raff Law，一起當上著名意大利西裝品牌的代言人。

Jude Law曾經一度因為與家中女傭發生關係，而形象大跌。可幸的是近年他因為參與《怪獸與葛林戴華德的罪行》Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald飾鄧不利多而再次得到大家關注，而隨著他的兒子Raff Law踏入24歲，他亦步父親後塵當上影星。

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Raff Law先後拍過電影《Running Man》和歌手Rita Ora一起合演埂改編自《狐星淚》的現代版《Twist》等。

這一次殿堂級的意大利西裝品牌Brioni找他們父子檔上陣當上2022年春夏代言人，當然是希望帶來話題性。不過，其實身為開雲集團旗下的Brioni，從來在宣傳上絕不手軟，曾經先後出動過Brad Pitt和影帝Anthony Hopkins當上代言人，星光熠熠，這一次找來Jude Law兒子上陣，目的當然是希望吸引「富二代」的注意力。

記者：何偉雄

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