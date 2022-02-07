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【殭屍校園】27歲李瑜美演高中生零違和　出道14年常做配角終憑《魷魚遊戲》爆紅

娛樂 12:41 2022/02/07

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《殭屍校園》李瑜美再度人氣急升。

Netflix韓劇《殭屍校園》自開播以來成人氣韓劇，劇中多位年青演員人氣急升。當中演極不討好的「粉紅衣」富家女同學的李瑜美，則早憑另一大熱劇《魷魚遊戲》而走紅，現時再參演另一人氣韓劇，難怪已成為不少時尚品牌的新寵兒。

李瑜美在《殭屍校園》演的富家女李娜延，個性自私，更因陷害另一男同學中了喪屍毒，而遭其他同學敵視，雖然個性不討好，但最終仍能戰勝人性，重新面對大家。

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相對同劇其他演員只約20歲，李瑜美出道已有14年，現年27歲的她再扮高中生，因長得童顏，但未有違和感，演技更有不少發揮。

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在《殭屍校園》前，她在去年已有份參演《魷魚遊戲》，跟另一女主角鄭浩妍同樣因此人氣急升，現時李瑜美IG追蹤者人數已逾700萬，並經常成時尚品牌的廣告主角。

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出道多年成悲劇擔當

事實李瑜美的演藝路並不順暢，出道多年一直只演配角，更因追夢而經濟拮据，更一度靠送外賣賺取生活費，仍沒有放棄演員夢想。

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她演出過多部電視劇和電影，但成績未見理想，至2018 年，李瑜英接演幾個悲情少女的角色，包括韓劇《Voice 2》的受害人，憑著具感染力的悲情戲，終於受注目，其後在電影《朴花英》演離家出走少女，演技備受認可。

去年李瑜美再以電影《大人們都不知道》拿下了釜日電影獎最佳女子新人獎，並因《魷魚遊戲》衝出國際，吐氣揚眉。

撰文 : TOPick柴犬出動

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