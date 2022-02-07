【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，消息指，今日（7日）新增約614宗確診個案，並錄得約300宗初確。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅相信本港的確診宗數會再上升，需一段時間後才會回落，又指個案的上升或與過年期間的跨家庭聚會等有關，相信隨著當局將社交距離措施和感染控制措施「加辣」後，情況將會有改善。

食衞局局長陳肇始今早接受電台訪問時指，確診個案以幾何式上升，積極考慮再收緊社交距離措施。詳情即看：【下一頁】

孔繁毅今早（7日）接受電台訪問時指，相信本港的確診宗數會再上升，一段時間後才會回落，又說目前有過百宗源頭不明個案，當局需要要再作追蹤，形容疫情嚴峻，認為本港要堅持圍堵及動態清零策略，目的是有更多時間增加市民的疫苗接種率，希望可以未來一至兩個月時間可以有逾9成打針率，料世衞有可能有幾個月後，會將全球的大流行都可能會下調至風土情況。

他指出本港近日確診個案上升，料與過年期間的跨家庭聚會等有關，相信隨著當局將社交距離措施和感染控制措施「加辣」，例如食肆收緊至2人一枱、安排大部分市民在家工作等，再加上當局會增加人手進行個案追蹤，相信屆時情況將改善。

61個地點納入強檢公告，涉及深水埗、屯門等多棟大廈。即看：【強制檢測】

當局將推出「居安抗疫計劃」，安排部分輕情病微或無病徵市民家居檢疫或家居隔離。孔繁毅認為有關安排合適，並解釋指因在變種病毒Omicron下，大部分的醫院病人都病情輕微，部分已打兩至三針者基本上是沒有病徵，其病毒轉為陰性的時間一般只要5天，或CT值達33或以上。他又說，若亞博館爆滿後，竹篙灣社區隔離設施可以接收輕症人士，當有關人士的檢測結果轉為陰性，再回家隔離多5日已足夠。

被問到「家居檢疫」或「家居隔離」對大廈居民或同住家人的風險，他說，當竹篙灣社區隔離設施都已爆滿才需走到這一步，有關安排與其他西方國家的做法相似，不過他認為本港的家居環境，較為適合只讓緊密接觸者短暫隔離。



另外，行政長官林鄭月娥早前透露正採購快速檢測包，採購完成後將會全民派發，供市民基於自質性願進行病毒檢測。孔繁毅表示，其關鍵在於越多人在短時間內參與會越好，他們需同時跟足檢測程序且做得穩妥，並須在3天內有8成或以上人口完成，效果會是最好。

至於近日有多區的檢測中心出現人龍，他說近日的天氣寒冷，而排隊的人很多，建議當局加開檢測中心以作疏導。

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌 爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩