【人事變動】張仁良明年8月底約滿不續任　教大就校長一職展開全球招聘

▲ 教大宣布，校長張仁良將於本屆任期屆滿後不尋求連任。（資料圖片）

香港教育大學宣布，校長張仁良將於本屆任期屆滿後不尋求連任，將就校長一職展開全球招聘。

教大表示，張仁良將於2023年8月31日任期屆滿後離任，並向全校師生及校友公布有關決定。張仁良說，十分榮幸能與校董會成員、教職員、學生、校友及支持者在不同階段攜手，促進教大發展。他提到任期間經歷種種挑戰，於2016年共同見證教大的誕生，又於正名後開拓多元學科，提升教研實力。

校董會主席黃友嘉就感謝張仁良的貢獻，並讚揚在其帶領下，教大及前教院在學術發展、研究及知識轉移、大學管理以及校園設施提升等方面都取得發展，有信心教大將繼續向著目標邁進，成為香港以至區內一所兼具研究實力、教育為本的優秀大學，為教育界以至整個社會作更大的貢獻。

張仁良為教大第五任校長，於2013年9月上任，接替前運輸及房屋局局長張炳良。

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責任編輯：黃悅晴