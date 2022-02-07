【MIRROR成員】教主Anson Lo攬枕變垃圾被遺棄街頭　網民：邊個前夫做嘅

Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」內，不時都會有前夫「投訴」鏡粉老婆所購的應援物、偶像精品侵佔家中角落。昨日（2月6日）就有群組成員報料，指其朋友發現MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的攬枕被棄置，於是引起討論！

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「教主」瑟縮於街角

網民於群組內上載兩張教主攬枕「流落街頭」的相片，寫道：「朋友放狗見到現任丈夫瑟縮於街角﹐搵人認咗佢 PS:港島區」。

其中一張相寫有「放狗見到」，另一張則是教主攬枕被棄置於資源回收桶旁，「笑死，周圍都係 周圍都係 你話你老婆同佢乜野關係」。

而攬枕的印有的「粉紅教主」，正是教主去年為美妝品牌拍攝宣傳片的造型，短片中的教主以舞功、派心心、單眼迷倒一眾神徒。

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神徒：唔要可以俾我

對於教主攬枕被棄置在資源回收桶旁邊，群組內的網民直指是由前夫所為，又有人表示心痛教主！

網民寫道：「邊個前夫做嘅」、「之後會見到前夫條屍⋯⋯」、「每扔一個公仔就會有一個前夫橫屍街頭」、「夠狠夠絕，果然前夫一出手，便知有沒有」、「唔要可以俾我，做咩掉咗佢 」、「點可以咁對教主架，過份」、「會唔會係同阿Day爭位嘅犧牲品」。

教主攬枕數十元有交易

在網上拍賣平台中搜尋「教主攬枕」或「Anson Lo攬枕」的話，可見長型、方型、雙面攬枕的售價為數十至數百元不等，其中一個等身長枕頭的售價為570元。

在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」群組中，早前曾有群組成員上載前夫生日的相，相中是一家人拿起教主方型攬枕，似是神徒聚會現場，場面十分惹笑！

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