【星之子】Lokman演活《IT狗》星之子獲激讚　角色原型陳易希科研創業身家過億

▲ 現實中的星之子陳易希創業成功。

ViuTV劇《IT狗》好評如潮，當中MIRROR成員Lokman（楊樂文）飾演「星之子」，深受網民喜愛。現實中的「星之子」陳易希早已創業成功，年僅32歲便擁有一間年賺過百萬、有40名員工的初創公司。他所研發的即時通訊應用程式「Talk+」，早前更被恒基地產創辦人李兆基姪兒李應樵看中，獲以1.5億港元入股，意味陳易希的身家現已過億。

會考12分破格入科大 創公司年賺百萬

現年32歲的陳易希自小醉心科研，就讀中學時發明「智能保安機械人」，獲第55屆美國英特爾國際科學與工程大獎賽物理學二等獎，更獲麻省理工學院林肯實驗室以他的名字為一顆小行星命名，自此贏得「星之子」的別號。他會考只得12分，獲科技大學破格拔尖取錄，入讀電子及計算機工程學士課程。

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大學畢業後他曾獲香港發明家陳克敏的邀請，加入新世紀科技擔任程式開發員，及後決心創業，於2011年創立「Bull.B Tech」公司，專門開發手機應用程式。他開展不同科研計劃，包括研發可重用環保口罩及殺菌袋，又涉足區塊鏈技術及加密貨幣。他曾接受TOPick時表示，暫時會繼續留港發展，並希望透過區塊鏈技術幫助香港及世界。

現今其公司員工數目達40人，每年錄得過百萬元的盈利。他所研發的即時通訊應用程式「Talk+」，去年更被恒基地產創辦人李兆基姪兒李應樵看中，以1.5億港元收購。他受訪時提到，收購對他而言是一種鼓勵及肯定，未來會繼續主力優化程式，以及繼續探索區塊鏈不同的可能性。

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小時候拆開家中電器研究

談起科學教育，陳易希認為，家長要懂得「放手」，才可延續子女對科研的興趣。

學生中學、大學選科反映港人的短視。家長會想現在時興甚麼職業、讀哪科，就一窩蜂叫子女去讀。但是學生畢業後投身社會是幾年後、甚至是近10年後的事，10年後的世界會如現在的一樣嗎？

他憶起小時候成績欠佳，所幸父母沒有給予壓力，得知他對科學有興趣，便帶他去科學館及太空館，又買零件給他裝嵌。他在家中幾乎每一樣電器都拆開過研究，父母亦沒有責罵。他指對於小朋友來說，難以透過文字及圖片理解科學理論，必須「落手落腳」做，「不斷經歷trial and error（試驗和錯誤）才能理解、有深刻印象」。

他又寄語每個行業都有出路：

科學講求創意，沒有標準答案；人生也一樣，沒有一式一樣。

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責任編輯︰王明芳