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【第五波疫情】檢測承辦商指檢測採樣場地不足　倡借用學校操場

社會 12:00 2022/02/07

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昨日於安興街遊樂場，有數百名市民排隊做檢測。（陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，全港多區均有樓宇被納入強檢範圍，檢測站均大排長龍。政府檢測承辦商、相達生物科技董事長招彥燾今早（7日）認為，現時檢測採樣場地不充足，建議當局盡快安排更多適合做採樣的地方，例如使用學校操場。

招彥燾今早於電台節目中表示，現時面對檢測需求上升，前線採樣場地不足，認為政府須盡快找到更多地方採樣。他指出，目前學校正暫停面授課，可考慮使用操場等地方做檢測。

另外，招彥燾認為，強制檢測應安排專人負責採樣，不宜以深喉唾液測試代替，認為不能確認樣本是屬於本人，或會否有人提供假樣本；加上深喉唾液測試的化驗程序需時較長，檢測量會大打折扣，故強制檢測以拭子採樣較好。

招彥燾認為，現時檢測採樣場地不充足，建議當局盡快安排更多適合做採樣的地方。（資料圖片）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴

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