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【第五波疫情】公立醫院急症室已開設分流檢測站　盡快為市民核實檢測結果

社會 12:00 2022/02/07

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民政署早前向屯門居民免費派快速測試套裝。（黃傑偉攝）

本港第5波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，消息指，今日（7日）新增約614宗確診個案，並錄得約300宗初確。因應多區出現感染個案，當局早前向不同地區的居民派發快速測試套裝。醫管局總行政經理劉家獻今早在電台節目中提到，若市民使用快速測試套裝，結果對新冠病毒呈陽性，應到急症室等候安排做核酸檢測，輪候時間或需數小時。

醫管局總行政經理劉家獻。（資料圖片）

他說，當局方已在急症室開設分流檢測站，盡快核實檢測結果，呼籲市民做好防感染措施，包括戴兩個口罩和避免乘搭人多的交通工具往急症室。他又提醒市民，若在社區檢測後收到初步陽性結果，應留在家中等候指示，不應自行前往急症室。

伊利沙伯醫院急症室。（曾耀輝攝）

他續指，昨日有很多市民因快速測試呈陽性而到急症室，當局會監測有關情況，若人數持續增加，會再與政府商討分流策略。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩
 

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