【戒煙重生】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

▲ 葛行輝吸煙35年，曾「咳到甩肺」，他約50歲時決心戒煙，並成為長跑好手。

35年，一段漫長歲月，從事廣告的葛行輝（Stanley），一直與香煙為伴，不離不棄。一次喉嚨不適，成為他與香煙一筆勾銷的契機，後來更寄情跑步，獲獎無數，屢屢突破個人挑戰，一切從與香煙斷捨離開始。

▲ 葛行輝煙齡35年，50歲方戒煙，之後開始自學跑步，愛街跑、路跑及山跑。（曾嘉文攝）

葛行輝15歲開始吸煙，讀中學時正值70年代，那些年沒有吸煙影響健康的觀念，香煙廣告畫面拍得壯觀、宏偉，美化了吸煙的行為。

電視廣告裏，吸煙的是成功人士，揸遊艇、身邊美女如雲，令我覺得食煙很有型！15歲食煙，想顯示我是大個仔、成熟。

第一口煙的感覺，他記憶猶新。

好難食啊！而且嗆喉好想咳，但為了保持有型，我忍著不咳出來，頗為辛苦，但朋輩之間如開派對時都會一起吸煙，所以一直持續。

當時還是學生哥Stanley，沒多餘零用錢買煙，到畢業有工作有收入，令吸煙成為習慣。他平均兩日食3包，最高峰時期更是煙駁煙，估計一日兩包左右。當OT或通宵工作時，更是煙不離手。

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尤伯連納短片印象深

他從事廣告行業，他回想當時入行，十個有八個是煙民，當時辦公室未有法例禁煙，會議室總是一片煙霧瀰漫。

80年代香港電影業興盛之時，戲中廣告人的角色永遠是手持一根煙，好像好做得嘢的模樣。個個開會都擔住口煙，食開煙本慣了被煙攻眼，有時都頂唔順都要透透口。

他們不用煙灰缸而是用一隻碟子，上面滿滿是掐滅了的煙頭，可見有幾誇張。

Stanley試戒過數次。

我有一次把$1,000元交予朋友，如果我3個月吸回，這千元歸他；反之若我戒煙成功，這筆錢用來請大家吃飯，結果呢，這一千元朋友袋袋平安。

以為用錢可逼自己戒煙，意志不夠堅定，兩、三個月又前功盡廢。

至他35歲時，周遭充斥著吸煙致癌的資訊，印象最深是外國明星尤伯連納，臨死前拍那段戒煙宣傳片：

無論點都好，千祈不要食煙，如果我以前無食煙，我好相信我現在不會在這裏跟你們講，我生肺癌的事。

雖對此宣傳片印象深，但Stanley自恃仍年輕，以為吸煙吸出禍都是上了年紀的人，其實是欺哄自己還有時間，毋須馬上戒煙。

最懂煙民心態

戒煙念頭在他腦海不時盤旋。

跟自己說：會戒的了，不過食埋這包先啦，當然食埋這包後，又不了了之。

吸煙35年，他最明瞭煙民心。

我初吸煙時，一包香煙約兩元，煙稅與年增加，加至與一餐飯價錢相若，煙民的心態揀食飯抑或食煙，寧願會選擇後者。一路食時，是沒考慮煙仔有幾貴，貴只會吸少了，但未必能推動煙民去戒。

煙包上的恐怖驚嚇圖片，Stanley說大部分煙民應該都沒大感覺。

後生時有一次我想戒煙，政府有一個廣告是一個肺部，內裏充斥煙頭，畫面十分噁心，那刻曾令我意識到吸煙有礙健康。

他直言凡遇上這些警剔性畫面或語句時，對煙民未必無作用，但往往知易行難。「我聽過有煙民到便利店買煙，叫店員拎一包無咁嚇人畫面的煙包，不要爛腳要甩頭髮那個好了，可能影響無咁大吧！」他說時忍不住大笑。

▲ 除馬拉松外，葛行輝也愛跑山通勤，由沙田跑到觀塘上班。（相片由受訪者提供）

戒煙契機

直至他50歲，有一日喉嚨不適，看醫生囑他兩星期不要吸煙，最好之後把它戒掉。他沒把這話放在心上，因據過往經驗，就算咳至半死，手上仍拿着一枝煙。豈料看醫生後兩星期，他一口煙也沒沾唇，食煙的意慾也不大，日復日如是，心想不如試試把它戒掉。

戒煙最緊要是靠自己，堅決不食就可以，要想些決絕方法，我的抽屜裏尚有一條香煙，告訴自己不能托詞食埋這條才戒，很決絕地把身上香煙及這條煙棄全掉在垃圾桶。

他坦言期間有不少誘惑及心癮，初時確會心思思，和朋友暢飲吃飯，他們大部分仍是煙民，聊得興起人家遞上香煙，意志一薄弱便告失敗。他沒有刻意避開與朋友的聚會，當作測試自己的定力。

我能堅持不再吸，只是有一次，有朋友弄璋之喜派雪茄，我直言戒了煙，對方說雪茄不吸進肺沒相干，我擔在口中，朋友替我點火之際，我心想點得這一口，防綫一失，也會有下次，臨崖勒馬婉拒。

慢慢他對吸煙的渴求消失，約半年後，對香煙的慾望已煙消雲散。

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跑步界的奇葩

戒煙9個月後Stanley開始跑步，時至今日已經完成UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽，是一項山地超級馬拉松比賽）及征服6大馬拉松，成績彪炳，原來初時他連10公里也無法完成。「我住在沙田城門河附近，河邊有一條散步徑約800公呎，那時於我而言是遙遙長路，第一次跑我要停頓透氣3次，完成了已極有成就感。逐漸由停3次、停兩次，至一口氣跑畢，我沒有訂定目標，只是慢慢愈跑愈遠。」

一跑便跑了十二個寒暑，跑步早已融入生活中，他更會以跑步通勤，由沙田住所跑去觀塘工作地點，路線是：沙田——沙田坳獅子亭——觀塘，全長約11公里，需時約一個半小時。

於他而言，吸煙是一種心理寄託，有一樣東西拿在手，感覺舒服和安心些。

一些人戒煙後會變胖，因為可能是他們把吸煙的寄託轉往吃東西上，見有人戒煙時一日吃三、四排香口膠，攝取多了糖份，哪會不胖呢？我沒有這情況。如果把吸煙的寄託放在一項運動上，不一定跑步，游泳、踏單車、行山都可以。

戒煙3年後始敢體檢

吸煙常與心臟病、血壓高、血管硬化甚至肺癌掛勾，戒煙後3年，Stanley才敢去做身體檢查。

想知自己『副偈』的狀況，幸運地一切OK，如果我再吸煙，可能我不能坐在這裏跟大家說戒煙的始末。也慶幸自己戒得及時，未到不能轉圜的地步。

他說無論哪個年紀，戒煙都不會遲。

成功戒煙後，Stanley也勸說朋友戒煙。

這麼大個人很難三言兩語勸服到，始終戒煙要自願的才有決心，旁人逼迫不會成功。朋友見我戒煙後愛上跑步，我的轉變也感染到他們吸少了煙，甚至嘗試戒掉，但未必如我，說戒就戒到。

▲ 葛行輝對全城無煙跑2022大力支持。（相片由受訪者提供）

全城無煙跑2022

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記者：周美好