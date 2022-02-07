【情人節2022】歷山酒店Staycation優惠　人均$844起住足27小時包早晚餐【內附連結】

▲ 歷山餐廳以華麗宮廷風格調，猶如身在歐洲般。（相片來源：歷山酒店）

情人節將至，最適合與愛人留在酒店Staycation，度過一個甜蜜的悠閒假期。歷山酒店全新推出情人節甜蜜限定優惠，至抵價人均$844起，便可享長達27小時住宿連餐飲體驗套餐，值得一住。

去年全新開業的歷山酒店裝潢採用歐陸風格，配搭黑白地磚，金箔鏤花大門及大型水晶吊燈就如身處宮殿一般，房間更可有廣闊的維港海景，設有3種不同房型，方塊客房、梅花客房、女王套房風格各具特色。

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情人節住宿優惠由$1,688起，可提早於中午12時入住，並延遲退房至下午3點。另包情人節西式二人套餐，主菜可選焗比目魚柳、慢煮法國鴨胸或香烤牛柳，可提早於餐廳或於房內享用。另有二人半自助早餐、迎賓飲品及免費贈送紅葡萄酒或白葡萄酒一瓶。預訂日期由即日起至2月12日，只限2月12至2月14日入住，必需於指定網站訂購預約，連結在此。

歷山酒店

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2888

預訂網址：https://bit.ly/3IBl5dU

記者：張頌婷