【電話卡實名制】3月1日起SIM卡實名制　明年2月23日或以前須完成登記

▲ (黃傑偉攝)

商務及經濟發展局今日（7日）表示，《電訊（登記用戶識別卡）規例》已於去年9月1日正式生效，落實電話智能卡實名登記制。根據《規例》，電話智能卡用戶須於今年3月1日開始為其電話智能卡進行實名登記。

當日起新發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均須在啓動服務前完成實名登記；而現行的電話儲值卡用戶須於2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記。未有完成實名登記的電話儲值卡會在上述時限後不能繼續使用。至於正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再作登記。

當局提醒，用戶可根據所屬電訊商以短訊或其他方式發出的實名登記指示，透過不同途徑包括所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁進行實名登記。個人用戶須登記其姓名、出生日期、香港身份證號碼及提供香港身份證副本。16歲以下人士登記時須得到一位年滿18歲成年人的確認，並同時登記該名成年人的資料。企業用戶則須提供其商業登記資料及指定某人士作為負責人，並提供該名人士的個人資料。

在實名登記制下，個人用戶每人可向每間電訊商登記不多於10張電話儲值卡，企業用戶則最多可向每間電訊商登記25張電話儲值卡。上台月費服務則沒有登記數量限制。有關實名登記制的詳情可瀏覽網頁。

政府稱，會陸續推出一系列宣傳措施，以提醒大眾實名登記制已經實施，亦會透過與各部門、社福機構和電訊商的攜手協作，循多渠道協助有需要的人士完成實名登記，詳情將於稍後公布。

一文看清強制檢測方法及途徑：https：//bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜