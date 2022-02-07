【第五波疫情】兩間護老院多3名院友染疫　共逾120名長者須檢疫

▲ 土瓜灣康樂園護老中心。（社署圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生下午出席疫情記者會。衞生防護中心今日（7日）公布，新增614宗確診個案，包括607宗本地個案、當中150宗與早前個案相關，其餘457宗仍調查中，另有7宗輸入個案；同日錄得 逾600宗初步確診個案。

張竹君表示，早前有員工初步確診的土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心，再多一名院友確診，有50位長者須檢疫。而上環保良局郭羅桂珍護老院有兩名長者初確，另有職員進行快速測試呈陽性，有76名長者被列緊密接觸者須檢疫。

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記者：黃悅晴