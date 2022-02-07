  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 17:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】兩間護老院多3名院友染疫　共逾120名長者須檢疫

社會 17:30 2022/02/07

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

土瓜灣康樂園護老中心。（社署圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生下午出席疫情記者會。衞生防護中心今日（7日）公布，新增614宗確診個案，包括607宗本地個案、當中150宗與早前個案相關，其餘457宗仍調查中，另有7宗輸入個案；同日錄得　逾600宗初步確診個案。

張竹君表示，早前有員工初步確診的土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心，再多一名院友確診，有50位長者須檢疫。而上環保良局郭羅桂珍護老院有兩名長者初確，另有職員進行快速測試呈陽性，有76名長者被列緊密接觸者須檢疫。

【湊得輕鬆啲】大腦麻痺郭海瑩坐輪椅摘殘奧金牌　爸媽化身教練裁判組硬地滾球鐵三角

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】陳肇始指確診個案以幾何式上升　積極考慮再收緊社交距離措施
今日 10:41
【第五波疫情】陳肇始指確診個案以幾何式上升　積極考慮再收緊社交距離措施
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
今日 10:44
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　
今日 11:36
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　

你可能感興趣

【第五波疫情】陳肇始指確診個案以幾何式上升　積極考慮再收緊社交距離措施
今日 10:41
【第五波疫情】陳肇始指確診個案以幾何式上升　積極考慮再收緊社交距離措施
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
今日 10:44
【第五波疫情】消息：新增約614宗確診個案　初步陽性約300宗再創新高
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　
今日 11:36
【第五波疫情】孔繁毅料確診宗數會再上升　需一段時間後才回落　
張竹君 傳染病 衞生署 衞生防護中心 強制檢測 疫情

最高瀏覽

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
17:03 2022/02/06
【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
17:53 2022/02/06
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
16:59 2022/02/06
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意