【新冠肺炎】快速測試包遭瘋搶　顧客即場組團夾份買3,000元套裝

新冠疫情嚴峻，本港連續多天確診數創新高，傳播風險大增，而各社區檢測站亦大排長龍，不少市民紛紛選擇以自我快速抗原檢測套裝先作初步檢測。

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TOPick記者走訪市面上有售自我快速抗原檢測套裝的3間門店，發現檢測套裝每套售價為150元，折扣後最低為120元。惟現時各品牌檢測套裝，包括3款政府指定抗原快速測試套裝，均已被搶購一空，需要提前預訂。有意預訂者需先付款，留下電話號碼，最快可於本周四取貨。

記者以顧客身分向店員查詢，店員表示，檢測套裝早於數日前便已開始被搶購，甚至有互不相識的客人，因未能購得單支檢測套裝，一同於店內臨時「組團」購買價值3,000元的25個裝快速抗原檢測試劑盒。而因門店現只能確認入倉檢測套裝數量，但未知何時到倉，故只能讓顧客預訂。

據了解，快速抗原檢測套裝可於15分鐘內讀取結果。惟讀取樣本有時效性，如使用者在30分鐘後再讀取結果，可能會出現假陽性，測試結果或變得不準確。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃穎津