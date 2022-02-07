  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (週一) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚媽細佬】姚樂怡小24歲弟弟似吳尊王浩信混合體　英國碩士畢業上深圳做IT半年

教育 17:49 2022/02/07

分享：

熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

姚樂怡拍片分享年紀小24歲弟弟的近況。

現年48歲的姚樂怡（Sherming）於2012年與圈外老公吳俊匡（Alan）結婚，2015年尾以42歲高齡誕女吳芊憧（Gaibe、乳名小雞髀），並淡出幕前轉行。其實姚樂怡早有育兒經驗，因她有一位比她足足小24歲的弟弟姚日豪（Yahoo），日前她在社交平台分享弟弟的近況。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

姚樂怡拍片表示非常掛念現居深圳的弟弟，片中可見街坊打扮的弟弟手抱一隻貓咪，並對鏡頭回眸一笑，黑黑實實的他擁有高鼻，被網民大讚靚仔，似吳尊和王浩信的混合體，「弟弟好帥，可以出道了」、「細佬咁靚仔結婚未」。

最新影片推介︰

姊弟年齡相差24年

過往姚樂怡不時上載兩姊弟的合照，會一家人去旅行、飯聚及慶祝生日等，弟弟去英國留學，身為家姐又必往機場送機，可見兩人的年齡雖相差24年，但感情非常好。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

姚樂怡對弟弟Yahoo感到很自豪，現年24歲的他去年讀完英國碩士畢業，未打算加入娛樂圈，現於深圳從事IT行業，至今半年，因有感深圳比香港人工高及有前途。Yahoo性格純品、孝順，在英國讀書時每日都會透過視像電話給父母。

Yahoo小時候的皮膚偏黑。（IG圖片）

一代TVB性感女神

身為90年代TVB性感女神的姚樂怡，中學畢業後便當上模特兒，1998年加入TVB，並被安排與梁雪湄、汪曉文（現名汪琳）、雷穎怡（現名雷晴雯）、梁佩盈、任港秀、翟佩雲和李慧萍（現名李思蓓）組成「電波少女」，外表甜美、身材驕人的姚樂怡人氣急升。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

姚樂怡也曾參演不少經典劇集，包括《陀槍師姐》演陳五福、《十月初五的月光》演江依文亦為人津津樂道。可是至2008年，姚樂怡有感常被派演一些發揮不大的角色，於是約滿後離開TVB，淡出幕前並轉當經理人及公關。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

家庭關係 家庭教育 娛樂人物職業 星二代 姚樂怡 深圳

最高瀏覽

【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
17:03 2022/02/06
【財神到】鍾培生農曆年落鬧市派錢　準備逾十萬元利是為市民打氣
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
17:53 2022/02/06
【新冠肺炎】與確診女友同居3天有親密接觸　 男子隔離後檢測未受感染
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意
16:59 2022/02/06
【初步確診】今日錄得逾300宗初步確診個案　當局籲5區居民要特別留意