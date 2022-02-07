【靚媽細佬】姚樂怡小24歲弟弟似吳尊王浩信混合體　英國碩士畢業上深圳做IT半年

▲ 姚樂怡拍片分享年紀小24歲弟弟的近況。

現年48歲的姚樂怡（Sherming）於2012年與圈外老公吳俊匡（Alan）結婚，2015年尾以42歲高齡誕女吳芊憧（Gaibe、乳名小雞髀），並淡出幕前轉行。其實姚樂怡早有育兒經驗，因她有一位比她足足小24歲的弟弟姚日豪（Yahoo），日前她在社交平台分享弟弟的近況。

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姚樂怡拍片表示非常掛念現居深圳的弟弟，片中可見街坊打扮的弟弟手抱一隻貓咪，並對鏡頭回眸一笑，黑黑實實的他擁有高鼻，被網民大讚靚仔，似吳尊和王浩信的混合體，「弟弟好帥，可以出道了」、「細佬咁靚仔結婚未」。

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姊弟年齡相差24年

過往姚樂怡不時上載兩姊弟的合照，會一家人去旅行、飯聚及慶祝生日等，弟弟去英國留學，身為家姐又必往機場送機，可見兩人的年齡雖相差24年，但感情非常好。

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姚樂怡對弟弟Yahoo感到很自豪，現年24歲的他去年讀完英國碩士畢業，未打算加入娛樂圈，現於深圳從事IT行業，至今半年，因有感深圳比香港人工高及有前途。Yahoo性格純品、孝順，在英國讀書時每日都會透過視像電話給父母。

▲ Yahoo小時候的皮膚偏黑。（IG圖片）

一代TVB性感女神

身為90年代TVB性感女神的姚樂怡，中學畢業後便當上模特兒，1998年加入TVB，並被安排與梁雪湄、汪曉文（現名汪琳）、雷穎怡（現名雷晴雯）、梁佩盈、任港秀、翟佩雲和李慧萍（現名李思蓓）組成「電波少女」，外表甜美、身材驕人的姚樂怡人氣急升。

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姚樂怡也曾參演不少經典劇集，包括《陀槍師姐》演陳五福、《十月初五的月光》演江依文亦為人津津樂道。可是至2008年，姚樂怡有感常被派演一些發揮不大的角色，於是約滿後離開TVB，淡出幕前並轉當經理人及公關。

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責任編輯︰王明芳