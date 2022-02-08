【家族榮耀】熊黛林久休復出演刻薄大少奶　Lynn寧「做醜人」當虎媽拒縱壞小朋友

▲ 久休復出接演刻薄大少奶，熊黛林自認虎媽靠教女練戲。

熊黛林（阿Lynn）於2016年與郭可頌結婚，兩年後誕下了一對孖女，阿Lynn自此暫停幕前的工作，專心照顧一對女兒。

近年愛女開始長大，自認是「忙碌命」的阿Lynn決定重出演藝圈，電視劇集《家族榮耀》成為她產後復出的第一部劇集。

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拍攝過程愉快

在劇中，阿Lynn飾演的葉彩薇本已是位千金小姐，嫁到馬家身份一轉成為豪門大少奶，與楊茜堯（前名楊怡）和李彩華（Rain）上演豪門妯娌大戰。

阿Lynn賣花讚花香，大讚劇集靚人靚景：「劇中全部都是好戲之人，他們都是合作很久的班底，監製Tommy（梁家樹）特地介紹我是新成員，大家都好疼我照顧我，開工期間都好好玩，阿怡開朗又會搞氣氛，阿Rain提供很多零食，還有Toby（梁靖琪）一起聊BB經，拍得很開心。」

▲ （黃建輝攝）

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熊黛林突破形象

有別過往一貫飾演的溫婉賢淑角色，今次阿Lynn飾演巴喳潑辣的大少奶，她坦言接拍時已預料到會被觀眾狠罵：「我的角色說話很刻薄，演出時都曾經向導演提出質疑，但他說真的有這樣的人，不用擔心。」

作為產後復出的第一個角色，阿Lynn特意選上形象反差極大的角色：「想要有驚喜和新鮮感帶給觀眾，復出第一部戲想給大家深刻記憶的就一定要選不一樣的。導演說我演這個角色一定好看，他說我演的效果沒有想像中乞人憎，反而像個『八婆仔』有點可愛又有點蠢。」

▲ （劇照）

善忘不記仇

現實中的阿Lynn指在新劇角色葉彩薇其實不是大反派：「越往後看就知道我角色不是壞，而是一直以來她都高高在上、甚麼都擁有，覺得一切理所當然，她只是比較單純、容易被利用，聽到很多人都說我角色好蠢。」

她更自認與葉彩薇一樣同是個「蠢人」：「現實中我是個善忘的人，不開心的東西寧願快點忘記，雖然蠢但不記仇，這樣自己會過得開心一點。」

劇中上演多場家庭鬥爭場面，阿Lynn跟阿怡演出最多的爭吵戲，最後還大打出手：「一開始我怕弄傷她不敢真打，但導演說太假了，拍100個take都無用，最後豁出去起勢地打她，我還打到撞上花叢整個膝頭都瘀了。阿怡一直說OK但我知她一定很痛，唯有事後『呵』她，否則要同一場戲不停重拍。」

▲ （黃建輝攝）

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假戲真做

另外，原來拍吵架的戲份時，對阿Lynn來說更有抒壓的作用：「吵架戲真的好累好費精力，還要遷就不同鏡位拍很多次，真的累到虛脫，但同時好過癮，可以把所有積壓在心中的東西全部發洩出來。」

阿Lynn更自爆她在戲中的「惡樣」，大部份都是在家中對著女兒時練成的：「我平時對著她們好惡，離家拍劇的兩三個月，老公說女兒經常欺負他和嫲嫲，我說我回來她們就知這了。」

▲ （黃建輝攝）

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虎媽教育有心得

自認是「虎媽」的阿Lynn，更曾經因為育兒和媽媽吵架：「老人家，像我媽、奶奶看到我罵小孩會心痛。我不會體罰，只會罰企，因為小孩不怕被打，她們更怕沒面子，我媽曾因為我罰女兒企而跟我吵架，我說這樣不行，回到學校給老師鬧不是更瘀？倒不如自己在家管教好，慢慢他們都理解、習慣了我經常在家大叫。」

她更開玩笑說：「平時說話太溫柔，這樣還可練習吵架的戲碼。」

不過，在劇中體驗過真正「名媛」的生活後，阿Lynn還是喜歡演戲工作：「名媛生活其實幾舒服，不用工作只是相夫教子扮靚飲茶，但對於我這種忙慣的人來說，會好想有工作做，我湊B幾年又馬上出來工作，我想我就是忙碌命，出來工作開心點，覺得出來工作像放假一樣，又可以有更多私人空間。」

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孖女獲遺傳模特兒身型

最近還有兩部劇在身的阿Lynn，坦言很喜歡「放假」去工作的感覺，不過現在比之前更難「甩身」：「之前兩次拍劇，女兒才兩、三歲不太懂。今次拍劇回來女兒已經說『媽咪我不喜歡你出去工作！』每次出去她們都會問我何時回家，會跟我說晚飯見，她們已經開始規定我甚麼時候要回家。」

阿Lynn一對孖女遺傳了她的模特兒身型，未到4歲已達媽媽腰際的高度：「阿妹肯定做模特兒，不過她比較怕醜，家姐很有表演慾，她學跳舞的地方每年都有舞台劇匯演，她一回來就說要去表演，好喜歡上台表演給大家看，家姐應該會做演員吧。我們家有很多圈中人，相信入行的話她們爸爸應該無問題的。」

▲ 《家族榮耀》

家庭工作平衡

新一年剛開始，阿Lynn已經安排好劇集和電影的工作，問到老公有否對她的演出工作設下「底線」，她笑謂：「不要太激情就好，少少親吻的戲是OK的，不過今次這套劇只得我們這一對沒有，可能因為已經老夫老妻了。」

提到末來的工作時間較多，阿Lynn希望能平衡好家庭和工作的時間：「希望家人理解，現在因為要隔離花費多點時間，之後通關可以兩邊走應該會好一點，家人又可以來探班。」

服裝：Shiatzy Chen

化妝：Ivan Lee

髮型：Chris Cheng@AVEDA iLCOLPO

場地：海洋公園萬豪酒店

記者：陳心怡