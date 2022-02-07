【霍家爭產】長房成員達成大部分和解協議　法官撤銷案件形容結局美好

▲ 長房三子霍震宇對長房間和解表示高興。（林育慧攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購權爭議，案件開審6天後押後，待各方商討解決方案，經過商討後，二、三房早前未能同意協議，案件原定押後至今（7日）於高等法院續審。原告之一長房霍麗娜一方表示，長房成員最終達成和解協議，並已簽署協議，法官遂撤銷案件。對於各房成員最終達成大部分和解協議，法官形容本案令人感到可悲，但最終達至美好結局，相信已故霍英東亦不想看到案件發展至此地步。

原告之一、長房三子霍震宇散庭後發表聲明，他表示對於長房達成和解感到高興，並感謝法官的明智感言。霍震宇表示會努力維持家庭和諧及秉承父親的遺志，對社會作出貢獻。

代表原告之一、長房女兒霍麗娜的資深大律師余若海今早於庭上表示，長房成員最終就3宗案件達成大部分和解協議，並已簽署保密協議，二、三房亦不反對長房間和解。

餘下二、三房就霍麗娜要求擱置2012年達成之和解協議，導致延遲分配財產而提出之反索償部份。代表二、三房的大律師王則左表示，因霍麗娜要求擱置2012年和解協議，導致遺產執行人未能根據協議分配財產，要求履行協議及作出賠償，法官押後至下午再處理。

法官陸啟康表示，基於長房成員就案件已簽訂保密和解協議，遂撤銷案件，押後案件至本周四（10日）處理餘下部分。法官指案件最終達成大部分和解協議，恭喜各方及法律代表。

法官提及已故霍英東對南沙項目及中國現代化作出重大貢獻，對南沙發展充滿熱誠，南沙項目困難重重，但霍家成員仍願意繼續南沙項目，雖然面對財政困難，但仍願意犧牲自己的利益，以達成父親的南沙夢。法官希望因南沙項目得益的後人，不要遺忘霍英東及後人的貢獻。

法官續指，相信霍英東不欲看到案件發展至此地步，和解亦是霍英東喜見的收場，相信沒有人希望看見家人分裂。案件最終和解收場，法官認為亦為社會帶來正面訊息，不論分歧有多大，最終亦能解決困難，而家庭和諧亦最為重要。法官重申已多次提及本案令人感到可悲，但最終亦達至美好結局。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括長房長子霍震霆、二子霍震寰等所有成員、二房及三房各成員共涉16名成員，以及12間家族公司。各方完成開案陳詞後，於霍震宇準備作供之際，各方押後商討和解方案，長房間最終能和解收場。



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記者：林育慧