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蘇皓兒初嘗出嫁穿婚紗喜悅　Chloe向區嘉雯奉茶感觸落淚

娛樂 12:39 2022/02/07

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蘇皓兒初穿婚紗拍廣告。

蘇皓兒（Chloe）早前為嫁喜禮餅拍攝廣告，有機會體驗新娘由奉茶給媽媽、到穿上婚紗與父親挽手走到新郎面前，每個令很多人開心的環節，明知一切只是拍攝，但在氛圍帶動下，Chloe感動落淚。

她分享：「現場的佈置簡潔溫馨，每個演員又好投入，令我Feel到結婚會得到好多祝福，好感受到婚享喜悅的幸福，完全好像自己經歷了一場圓滿婚禮。」

Chloe拍攝前已知道廣告高質認真，連飾演她媽媽的區嘉雯也大有來頭，除了是資深舞台劇演員及曾獲得多個舞台劇「最佳女主角」獎外，區嘉雯更在2020年憑《叔·叔》奪得第39屆香港電影金像獎「最佳女配角」獎。

Chloe感動落淚。

拍攝當天，區嘉雯的演繹大大幫助了Chloe入戲，Chloe說：「記得一場我要跪低斟茶和另一場與媽媽擁抱，眼淚不經意就流出，所以特別要多謝區嘉雯，令我這個女兒感受到好多愛，感受到出嫁對媽媽的不捨。」

跟區嘉雯合作。

Chloe表示有機會穿婚紗是一件幸福事，她在預備過程完全代入新娘的角色，於拍攝前幾個星期刻意食得清淡、努力敷Mask護膚，保持最好狀態，穿上由著名婚紗設計師Noel Chu設計，簡潔高貴的婚紗，魚尾設計的裙擺，盡顯新娘完美的體態，以及時尚中保留傳統設計元素的旗袍。

當問到 Chloe對自己婚禮的要求時，Chole回覆：「最重要跟最愛的家人和最親密的朋友陪伴一起分享，那就完美了。」

最新影片：黃子華+陳湛文+張繼聰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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