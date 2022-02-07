【疑似撞款】余文樂好友晒最新Tiffany聯乘作　與蘇富比17世紀古董黑超疑似撞設計

話說日本街牌設計師Nigo入主KENZO作創作總監，主理的首個處男花生騷，作為世界級好友Pharrell Williams怎也要現身支持，更首戴其向Tiffany & Co.專屬訂製的水滴形墨鏡出席，咁bling bling 耀眼又怎不會成為焦點呢？

更隨即向時裝外媒表示：「我和Tiffany訂婚了。」，然後揚言將與 Tiffany&Co. 合作，此黑超將是聯乘系列首個產品，之不過在場記者欲問多點，他以其餘細節不便透露大賣關子，又好識趣地說怕模糊 KENZO云云。當然，Nigo又點會介意被搶Fo？畢竟大家都是跟LVMH 集團合作吧！

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不過，又怎逃得全球潮人的法眼呢？這副炫耀到爆的黑超，跟去年才登上蘇富比拍賣來自 17 世紀Mughal Empire的家之瑰寶的古董黑超極為相似。分別在於綠色「鏡片」是由 300 多卡的祖母綠切割的祖母綠打造，估值約 3,000 萬港元。

▲ 左為蘇富比所拍賣的天價黑超，右為Pharrell IG隨興拍的「product照」，由讀者自行定奪似或不似！（圖片：蘇富比，IG@pharrell）

時裝界國際KOL Diet Prada 巧妙地引用蘇富比主席Edward Gibbs的一番話來調侃：「主席告訴 CNN：『據我們所知，這對眼鏡是世上絕無僅有的。』好，現在不是了 lol。」不過，令大量網民爭相到Tiffany ＆ Co.社交平台留言，也令品牌成珠寶界焦點地增加互動率，其數據與成效指標又是後話。

記者：黃鑑江