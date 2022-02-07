【家族榮耀】張智霖突破形象首度演奸角　黃浩然被讚演技大躍進

▲ 羅子溢為了不影響劇裡拍檔，片場裡跟太太楊茜堯零交流。

被喻為「港版Penthouse」的豪門恩怨劇《家族榮耀》將接棒《青春不要臉》於今晚（2月7日）播映，劇集卡士強勁，由張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、郭政鴻、熊黛林等參演。

男主角張智霖除首度演奸角外，劇裡跟楊茜堯和黃浩然大搞三角戀，跟楊茜堯上演不少親熱戲碼。身為楊茜堯丈夫的羅子溢，被爆於片場裡跟太太零交流，只因不想令對手尷尬，認真貼心！

《家族榮耀》可就集齊晒狗血劇情元素，包括妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等，當中四大男主角張智霖、黃浩然、羅子溢及郭政鴻之間的掙扎與角力亦甚有睇頭。

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張智霖突破形象

張智霖飾演的馬展鴻，劇中與耀祖（黃浩然飾）為堂兄弟關係，表面上二人肝膽相照，暗地裏有著「滿腹密圈」，抱著復仇心的他慢慢將馬家等人逼向絕路。

形象正面的張智霖向來是觀眾心目中「好好先生」，入行多年的Chilam多數飾演正氣、純真或深情角色，如早年「初哥哥」一角。

今次Chilam激罕挑戰反派角色，他所演的展鴻並非單純的反派，除了背後有鮮為人知的故事及隱衷外，對甄芯（楊茜堯飾）亦很深情，絕對是讓人又愛又恨的奸角。

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與太太楊茜堯「零交流」

4名男主角早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，大談合作趣事，其中張智霖便被笑指是「節奏控制專員」及「話題終結者」，並是穩定軍心功臣，黃浩然笑謂：「Chilam私底下好優雅、好Gentleman，就算拍劇現場好似打仗咁都處之泰然，完全冇對白負擔。」

對於被指「話題終結者」及「很少出聲」，Chilam笑言：「喺適當時候，我會出聲，令大家冇辦法接落去。」

至於與太太楊茜堯同劇演出的子溢，則被黃浩然踢爆在片場與太太「零交流」，無論對方肚痛或是感到不適均無動於衷。

對此子溢解釋刻意避開大家是別有原因，並與太太早有共識：「其實我跟太太一齊睇劇本時，已經有共識是不可以令大家劇中另一半尷尬。我又覺得沒甚麼吧，我停的工作就是這樣。」

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黃浩然演技大躍進

另外，黃浩然所演的「耀祖」同樣有大突破，劇集開播不久已要受牢獄之苦，期間還經歷了不少挫折，包括親兄弟夾擊、堂兄弟的背叛、及婚外情的去留抉擇等。

在早前內地播出的數條預告片中，黃浩然其中一幕竭力壓抑的爆喊戲更甚具感染力，紛紛留言讚他演技大躍進。