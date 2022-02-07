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【情人節2022】龍島情人節限定朱古力禮盒　熊仔柚子朱古力慕絲蛋糕打卡首選

休閒消費 14:32 2022/02/07

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熱門 殭屍校園 第五波疫情 IT狗 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

龍島今年推出多款情人節蛋糕，這款Teddy Sweet柚子朱古力慕絲蛋糕（268元）賣相精緻，是打卡首選。（食店提供）

情人節將至，是向摯愛表達心意的重要時刻，送一盒甜美的朱古力禮物是不錯的選擇。龍島今年以「Blowing Petals in Love」為主題，精選多款情人節限定朱古力禮盒及蛋糕，讓你可與伴侶表達無盡愛意。

朱古力禮盒款式眾多，包括甜蜜情意朱古力禮盒（168元 / 5件裝），禮盒設計典雅，以浪漫粉紅花瓣作主題，集齊5款龍島精選的手工朱古力，如榛子碎朱古力、玫瑰軟心白朱古力、士多啤梨軟心白朱古力、原粒榛子純黑朱古力、冧酒軟心黑朱古力。

另一款怦然心動朱古力炸彈禮盒（198元 / 2件），可自製成一杯美味可口的朱古力熱飲，在寒冬下飲最合適。做法很簡單，將「朱古力炸彈」放入杯中，倒入250毫升熱奶（約攝氏80度），輕輕攪拌1至2分鐘即可享用。「朱古力炸彈」有2種口味選擇：焦糖杏仁朱古力及士多啤梨朱古力。

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必搶精緻蛋糕

情人節當然要有蛋糕，可選擇兩款期間限定的口味，包括Teddy Sweet柚子朱古力慕絲蛋糕（268元），以比利時72%濃郁幼滑純黑朱古力慕絲，配搭清新的日本柚子味法式布甸，底層是朱古力海綿蛋糕及榛子黑朱古力脆脆，面層放有一隻捧着紅心的可愛3D小熊朱古力，甜蜜滿瀉。

另外，還有多款春日甜品杯（68元 /杯），小巧又精緻，包括紫杯：白桃士多啤梨慕絲，香滑的士多啤梨軟芝士慕絲配白桃粒及海綿蛋糕，頂層鋪有士多啤梨味及原味鮮忌廉，再以心心造型朱古力及黑朱古力片作點綴，賣相精緻。粉紅杯：北海道牛奶布丁，採用北海道3.6牛乳及法國忌廉製作而成，頂層以櫻花造型朱古力及紅寶石朱古力碎作裝飾，浪漫又美味。

電話：2530 9557

記者：招美寶

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