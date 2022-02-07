【險象環生】深水灣男童衝出馬路　司機急剎車斥照顧者︰一啲反應都無

▲ 深水灣一名男童衝出馬路，同行成人全程沒有理會。

「馬路如虎口」，過馬路要小心，成人更應時刻看顧孩子。日前，有名司機在網上公開一段車Cam影片，一名男童胡亂過馬路，險象環生，最離譜是同行成人全程不為所動，任由男童衝出馬路，被網民批評「生仔要考牌」。

該名網民於5日（上周六）在「馬路的事討論區」發布一段車Cam影片，地點在香港島南區深水灣，當時在晚上，現場昏暗，依靠街燈及車頭燈照明。當時私家車司機行駛至深水灣時，右邊對頭不時有車駛過，而左邊行人路上有路人，尚算是人來車往。當司機駛經一個彎位時，1名男童突然衝出馬路。

▲ 事發在深水灣一路段，正值晚上，現場昏暗。（影片截圖）

男童突然衝出馬路

1名男童與一名成人女士同行，未知是其母親抑或他人，有網民估計可能是外傭，身為同行家長/照顧者，未見拖實男孩。男孩自己突然跑出馬路，似想跑往對面泊於停車處的私家車與家人會合，他胡亂跨越2條來回方向行車線，非常危險。

司機當時的車速不快，加上有注意路面，即時急剎才避免意外發生。事主在帖文無奈表出幸好可及時剎車，否則會撞擊小朋友︰

如果當時我快，可能已經打保齡。

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同行成人懶理

不少網民批評同行成人未有好好看顧孩子，直斥其媽媽見狀「好似冇乜嘢咁喎」，有感生仔真的要考牌，事主都表示不明白︰

我都覺得奇怪，佢真係一啲反應都冇，就咁企喺度。

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有網民表示可以是菲傭姐姐。但不論該名成人是男孩的家人抑或外傭，但身為照顧者，有責任照顧小朋友。「啲人真係以為自己喺行人路就安全，所以就會唔拖住啲小朋友」。

另一方面，有網民提出涉事地點道路設計不佳，對司機及路人等道路使用者構成危險，「呢啲彎位係好難睇到有冇人，所以寧願收慢都唔好快」，慶幸是次司機行車速度不快及反應快，才避免發生意外。

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責任編輯︰王明芳