【靚太安樂窩】住劏房靠投資儲錢購670呎私樓　好丈夫圓太太心願打造獨有衣帽間

為了置業，有一個穩定的居住環境，一對夫婦為了節省金錢「上車」，曾居於佐敦劏房，靠著不旅行及節儉的生活儲錢，成功購入九龍灣住所。直到近年小朋友出世，為了有更好的生活環境，上年他們花920萬「樓換樓」，購入將軍澳日出康城領都670呎的單位，再打造成北歐風格安樂窩。

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由居住劏房到成功買樓，陳生陳太當中經歷了不少辛酸，居住劏房其間，他們一直比心機儲錢，直到想生小朋友，就買入九龍灣40年樓齡391呎的兩房一廳單位，卻因經濟有限沒有進行大裝修，直到2019年小朋友出世，陳生因想要較大的空間，加上經濟比以前好，決定換樓。

生活樣樣都慳啲啲，旅行都冇去，左九龍灣第一年供款吃力，樣樣野都慳住。

陳生陳太不但只著眼於現在，更放遠目光。考慮到將軍澳日出康城領都附近有商場，他們認為該處發展空間較大，前景樂觀，有升值潛力，因而靠著九龍灣物業的升值及自己的投資，而順利買入這個三房一廳670呎的單位。

我要多謝太太一直係我身邊默默支持我！

陳生指由訴陳太小時候在家居裝修方面，都是順著父母意思，現時自己有能力，決定讓陳太設計自己心目中的居住風格——北歐風風格。在客廳，陳太利用藍白色作配搭製成特色牆，凸顯北歐風格，提升整個北歐特色，再利用水晶燈加以襯托，點綴，樸素得來又帶點奢華感。

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主人房方面，設有陳生喜歡的地台設計「地台既實用又美好，可以儲物同時，又可以坐在地台上做自己喜歡做的事，用電腦。」衣櫃設計則比較簡約，以配合客廳的北歐風。為圓太太心願，陳生更把主人房旁的細房打造成衣帽間予陳太，當中設有手袋飾物櫃，配合北歐風的金手柄，成為陳太獨有的空間。

太太喜歡打扮，衣著衣物比較多，所以有一個衣帽間會令太太十分開心。

為了迎合小朋友的喜好，房間設計成樹屋，顧及到雙方的父母可能會在家中留宿，小朋友房會有兩張床，可以讓雙方父母作息。

整個裝修只花了兩個月完成，陳生表示感到十分滿意，皆因有相識的裝修師傅，能夠在新年前入住實是興幸！更提醒準備裝修的大家，與師傅有足夠的溝通十分重要，還要多注意別人面對的裝修問題，自己加以留意！

工程詳情：

裝修時間：2個月

總裝修設計費用約60萬，當中包括全屋清拆、基本裝修、泥水電工、油漆木工工程及安裝等。

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記者：蕭雅文