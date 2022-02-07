【Disney+ 劇集】神秘幽靈消失24年再現　燒腦韓劇《迷網追兇》破謎團

▲ Disney+ 推出全新原創韓劇《迷網追兇》，2月16日獨家上線。

全新原創懸疑驚悚韓劇《迷網追兇》（Grid）即將於2月16日在Disney+ 獨家上線，劇情講述秘密政府組織及旗下職員聯手追查被稱呼為「幽靈」的神秘者，並嘗試解開24年前曾透過網格行星防護罩（Grid）成功保護人類免受致命太陽風影響而滅絕的「幽靈」，為何會以謀殺案共犯的身分再現眼前。

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集結黃金編導組合及實力非凡的演員陣容，由備受讚譽的編劇李秀妍主理創作劇情，其代表作品包括熱門劇集《秘密森林》及《Life》；並由曾製作韓國電影《神之一手：鬼手篇》的導演李凎（Lee Khan）及朴哲煥（Park Cheol-hwan）聯合執導，演員包括：徐康俊、金亞中、金武烈、金成均、李施昤。

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追蹤「幽靈」解謎團

故事講述隸屬政府之下的秘密調查局職員金世河（徐康俊飾）耗時24年追查「幽靈」下落，等待著它再次出現。

另一方面，警方調查專員鄭拂曉（金亞中飾）意外地於某個殺人現場發現相關證據後，亦投入了追擊「幽靈」行列。

當兩個目的動機皆不同的人聯手追蹤「幽靈」行蹤時，各種謎團、秘密及真相，將逐漸於他們面前展現。

一眾演技派演員演繹令人屏息以待的故事鋪陳及無數燒腦劇情轉折。