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【消費權益新聞】改由消委會獨辦　強調不涉及政治因素

社會 13:30 2022/02/07

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消委會改革消費權益獎，增設「年度主題大獎」等，強調改革不涉及政治因素。(資料圖片)

消委會去年停辦「消費權益新聞報道獎」比賽，解釋為了令頒獎禮能與時並進，決定全面檢視相關活動的形式，今日（7日）公布革新後的獎項將不再與記協和攝影記者協會合辦，改由消委會獨立舉辦，強調不涉政治因素​​​​​​。

消委會將以往文字、聲音、影像等組別，更改為專題特寫、調查報道及廣播報道等獎項，並首次引入「年度主題大獎」，由消委會在每年年初宣布當年消費主題，鼓勵傳媒提交主題相關的報道參賽，今年主題是「保障消費者在電子商貿活動的權益」。

消委會又安排新聞攝影獎及大專院校新聞獎，在評審團選出的入圍作品投選優秀作品後，增設公眾評分，​​​​​投票的公眾可參加抽獎。

消委會主席林定國強調，消費權益新聞獎日後不與其他機構合辦，不涉及政治因素，又認為過去21年的消費新聞獎，獲得傳媒及大眾支持，會方累積足夠經驗，相信有能力獨力主辦。他表示，傳媒生態近年變化大，新聞獎不能固步自封，同時會方希望引起公眾關注消費議題，因此改革是考慮各類因素決定。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳麗娜

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