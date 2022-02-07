【封區強檢】居屯門大興邨興平樓遭圍封強檢　港媽心慌求奶粉獲好心人送贈

▲ 有居於興平樓的港媽為BB張羅奶粉。

第五波疫情下，屯門大興邨興平樓於2月3日至5日需圍封強檢。有居於興平樓的港媽日前在社交媒體求助，為BB張羅奶粉而出現小風波，引來網民討論。有網民批評她沒有準備，甚至有「搲奶粉」之嫌，但有人體諒她為人母的慌亂。

質疑「搲奶粉」鬧職員

日前有網民在faccebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示大興邨興平樓遭圍封強檢，有媽媽在社交群組稱因奶粉保鮮期問題，家中沒有奶粉存貨，平時食剩一日份量的奶粉才去購買，而BB剛好6個月大，要轉2號奶粉。網民不解，「唔通奶粉放喺人哋舖頭就會保鮮啲」、「點解出街去團年拜年都唔買」，又指︰

一早知自己住嗰座大廈有確診case，咁你都唔準備定，難免令人唔覺得你喺度搲illuxx奶粉囉！

他附上有其他網民在留言上載的一張相片，可見單位鐵閘有一張紙，寫著「小朋友大碼拉拉褲用完，請安排」，並註明單位。他懷疑這也是出於同一位媽媽，又批評媽媽曾拍片聲大夾惡指責防疫職員，認為「人哋想封你嗰座㗎咩？！打份工啫！」。

▲ 另有媽媽在單位外附上一張紙，寫著「小朋友大碼拉拉褲用完，請安排」。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

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媽媽逐點反擊

「奶粉事件」中的媽媽其後亦向「生仔要考牌系列」投稿，逐一回應網民的質疑。她最初拍片放上網原意是想求助，慨嘆「因為真係太突然被圍封，令我失晒預算」，當日中午突然收到強檢消息，傍晚就圍封。職員曾指出，若明早有陰性報告就會放行，結果等了5個小時，只說有陽性個案，著住戶回家等候。

她等待了十多小時感到驚恐，想到葵涌邨被圍封更長時間，她當時怒極質問職員及拍片，她對此感到抱歉，後來得到屯門區區議員協助，最終獲得奶粉。不過，她沒想到事件會引起爭議，她寫道︰

我哋唔係有錢，但由於餵哺半人奶嘅關係，所以奶粉只係後備奶。一個月先食完一罐，而且BB由初生已有親友送贈該牌子奶粉，故本人沒有為BB轉食其他牌子奶粉……

有人質疑她為何有時間去拜年，無時間買奶粉。她指當時去至親家吃晚飯後，就直接回家，並打算於2月3日初三才外出購買日用品及食品，沒想到興平樓突遭圍封強檢。她感謝事件中提供幫忙的人，強調「我一直都只係想買，無諗過要免費」，雖然一家人賺錢不多，但一直自力更生。

事件引起網民熱議，不少人為媽媽發聲，點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳