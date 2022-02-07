【畸胎瘤】女子產子後腹痛2年　求醫揭長畸胎瘤內藏頭髮牙齒

▲ 女子產子後腹痛2年，求醫揭長畸胎瘤內藏頭髮牙齒。

美國一名女子兩年前生下兒子後，持續感到腹痛，早前求醫進行超聲波檢查，才得知自己子宮內有如雞蛋大小的畸胎瘤，裡面更有頭髮和牙齒。

該名女網民於社交平台表示，自從於2020年7月生下兒子後，腹部一直持疼痛，直至近日更異常出血，令她懷疑自己再度懷孕，因此前往醫院求診。

醫生為她進行超聲波檢查，結果在她的子宮內發現了一個7厘米、約雞蛋大小的皮樣囊腫，以及另一個約豌豆大小的皮樣囊腫。

醫生告訴她，皮樣囊腫是來自胎兒發育過程中所分離出來的胎兒組織顆粒，又稱為成熟性囊性畸胎瘤，「大約兩年來，我兒子的一些組織顆粒在我的子宮中生長，長成牙齒和頭髮！」

她表示自己接下來要動手術切除兩顆皮樣囊腫，並開玩笑說：「我等不及做手術了，我要把它們保存在標本罐裡。」

最新影片：

如有持續腹痛應求醫檢查

中大醫學院婦產科名譽臨床教授張德康曾表示，俗稱「畸胎瘤」的卵巢囊腫不常見，但患者多屬20至30多歲的年輕女子，成因不明，亦與經期無關。

他稱，當畸胎瘤持續發大增重，輸卵管等就會因重量下墜，情況持續或會扭轉，致痛楚或劇痛，嚴重更令患處缺血壞死；一旦囊腫穿破，內藏油脂等物流出腹腔或其他地方，引致黏連或腹腔炎，屆時就需手術切除囊腫及「洗肚」，毋需切除卵巢。

張德康強調，畸胎瘤不算嚴重病症，亦不會致命，僅得1%至2%長遠或惡化至皮膚癌，「如已惡化至皮膚癌，處理難，治癒率亦會低，死亡率達一半。」

不過他呼籲毋需過分擔心，並提醒年輕女士如感腹痛持續，亦有愈來愈痛，甚至影響生活，就應求醫作檢查。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣