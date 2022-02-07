【第五波疫情】公共衞生專家：料每日確診或達千人　未來一周更多感染群組

▲ 多區出現排隊輪候檢測人龍。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，多區污水樣本驗出對病毒呈陽性。消息指，今日（7日）新增約614宗確診個案，並錄得約300宗初確個案。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今早接受電台訪問時指，近日有很多個案是為群組感染，當中涉及食圍年飯或朋友聚會，現時的疫情是反映了過去一周農曆年帶來的效應，相信未來一周會有更多群組出現。

他以1人可傳染給4人去計算，每日確診人數有機會升至現時的3倍多，料每日有機會達到1000人感染，認為當局的接觸追蹤工作出現失衡情況：

如果源頭不明個案持續上升，而接觸人數又不減少，確診個案很難會見頂，首先要先減少接觸人數，再作接觸追蹤工作，預計有機會達到每日有1000人確診，我們看到接觸追蹤工作有少少失衡的情況。我比較擔心如果接觸追蹤系統無辦法追蹤感染者的接觸人士，這是一個關鍵。接觸追蹤會否在增加人手後有改善？但我估計其實是困難，因為數字是非常龐大。

他形容現時的接觸追蹤工作、圍堵政策和社交距離措施，可以幫助市民「買時間」接種疫苗，從而減少重症率及死亡率。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

