【收佣判囚】涉就酒店工程收回佣　前工程師認罪囚2年

▲ 44歲前工程師涉於2年內在39個總值約230萬酒店工程項目內收取承辦商回佣，今（7日）於區域法院承認1項串謀使代理人接受利益罪。（資料圖片）

44歲前工程師涉於2年內在39個總值約230萬酒店工程項目內收取承辦商回佣，以聘用及協助該公司完成項目，涉案非法回佣逾47萬。前工程師並利用其獨資經營公司收取利益，遭廉署落案起訴，今（7日）於區域法院承認1項串謀使代理人接受利益罪。法官判刑時指被告在2年來多次就不同項目收取佣金，更利用其獨資經營公司收取利益，違反誠信，判監2年。

被告黃天龍(44歲)，芬名酒店前工程師，被控1項串謀使代理人接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

控罪指，被告於2017年12月8日至2019年10月31日期間，與1名工程承辦商董事兼股東一同串謀，無合法權限或合理辯解從對方接受回佣，即該工程承辦商受芬名酒店聘用進行工程項目的部分利潤，作為聘用及協助有關工程承辦商完成芬名酒店的工程的誘因或報酬。

案情指，被告於案發時是位於灣仔的芬名酒店的工程師，負責監督酒店所有工程及維修項目。被告分別就芬名酒店的39個總值約230萬的工程項目收取，由創業工程有限公司的回佣，以協助創業完成項目。涉案非法回佣逾47萬，被告就各個項目收取600元至4.68萬元不等。

被告在警誡下承認，有創業董事同意向被告支付獲判項目的一半純利。部份非法回佣亦用作抵銷，由被告經營的龍盛工程有限公司在創業的欠款。

代表律師求情時指，被告中四輟學，及後由學徒開始，發奮考取不同牌照及資格，最終有基本條件進入酒店工作。代表律師呈上被告親撰的求情信，被告於信中承認抵受不了承辦商的誘惑，犯下大錯。被告又指妻子與家人在被告犯案後都受到精神折磨，妻子須獨力照顧家庭，要求量刑起點不多於3年。

法官判刑時指，涉案金額逾47萬，被告實際收取逾39.6萬，金額對比同類案件不算大。但被告案發時為芬名的工程師，在事件中違反誠信。同時被告亦非就單一事件收取佣金，而是在2年來多次就不同項目收取佣金，更利用其獨資經營公司收取利益。法官遂判處被告入獄2年，並頒下歸還令，勒令被告在出獄後3個月內，將收取的金額歸還芬名酒店。

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記者：梁錦麟