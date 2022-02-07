【情人節2022】香港美利酒店節日限定下午茶　人均$364起享餐飲及住宿禮遇

▲ 香港美利酒店特意推出各式各樣情人節餐飲及住宿體驗。（圖片由品牌提供）

香港美利酒店特意推出各式各樣餐飲及住宿體驗，包括Garden Lounge 情人節限定下午茶、Popinjays四道菜黃昏晚餐及住宿禮遇，讓您與另一半展開甜蜜而時尚的情人節。

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Garden Lounge「紅」情蜜意下午茶

甜點包括紅絲絨蛋糕、士多啤梨芝士撻及玫瑰士多啤梨曲奇、厄瓜多爾朱古力蛋糕以桃紅色外層包含朱古力脆脆及心形朱古力；還有開心果紅桑子忌廉卷。

滋味鹹點包括半熟鵝肝伴玫瑰紅桑子啫喱配搭紅桑子；煙三文魚法式鹹批及魚子醬蛋沙律卷；西班牙肉腸芝士三文治及青醬烤蔬菜法式薄餅。

最新影片推介：

最後以原味鬆餅及提子鬆餅作結，配搭士多啤梨果醬或奶油忌廉。

地點：Garden Lounge，花園樓層

日期：2022 年 2 月 11 日至2 月 14 日

時間: 時段一: 下午2時45分至4時15分 / 時段二: 下午4時30分至6時

價錢: 港幣728元 / 兩位，（附10% 服務費）包括指定咖啡或茶

查詢請致電（852）3141 8888或發送電郵至 themurray@niccolohotels.com。網上預約請到https://app.optitable.com/en/reservation/at/gardenlounge/

細味Popinjays 四道菜黃昏晚餐

首先會有新鮮生蠔配魚子醬及三文魚籽 (另加港幣 328 元享用半打)。接着有檸檬汁醃北海道帶子頭盤和黑松露意大利飯配焗榛子。菜單提供兩款主菜選擇其一：波士頓龍蝦配龍蝦醬 (Sauce l'américaine)/烤和牛西冷扒。最後以法式白朱古力慕絲蛋糕作結。

時間：2月12至14日下午4時至6時

價錢：港幣1,088元/位（價格附10% 服務費）

查詢請致電（852）3141 8888 或發送電郵至 themurray@niccolohotels.com。網上預約 https://app.optitable.com/tc/reservation/at/popinjays/

極緻浪漫情人節住宿優惠

於2月10日至28日期間，酒店自拍體驗館將加入情人節主題體驗。

日期：2022年2月6日至14日

價錢：每房每晚由港幣3,600起（價格附10% 服務費）。

優惠包括：

雙人早餐

於指定餐廳享用雙人下午茶

於客房內或指定餐廳享用雙人三道菜晚餐及氣泡酒

每日免費房內私人酒吧非酒精飲品

免費無限點播電影

情人節迎賓朱古力一盒

選購氣球裝飾服務可享港幣500元折扣優惠

查詢請致電（852）3141 8888或發送電郵至 reservations@niccolohotels.com。網上預約請到酒店網站。

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責任編輯：張沛