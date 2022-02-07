【2022情人節】荃灣廣場暖Love Love手作市集　搜羅窩心小禮物贈戀人

▲ 光影球在晚上亮燈後觀賞尤其壯觀，浪漫十足。(圖片由商場提供)

情人節少不得互贈禮物助慶，更要合照留影記下甜蜜一刻，新鴻基地產旗下荃灣廣場便打造出一站式情人節慶祝活動，有集結逾20檔特色攤位的「暖Love Love手作市集」，方便挑選心水禮物予摯愛。商場內的空中花園又有打卡位，滿是情人節濃厚氣氛，特別推介由小熊維尼Winnie the Pooh和小豬Piglet的「人見人愛蜜糖罌」，以及浪漫滿瀉的粉紅櫻花步道，與摯愛歡度甜蜜蜜的情人節。

每年情人節，著重儀式感的情侶定會為另一半準備一份別具心思的禮物。荃灣廣場聯乘逾20間本地手作店舉行「暖Love Love手作市集」，包括文創手作、潮流飾品等，有自家設計耳環、戒指、配上Swarovski水晶首飾、香薰蠟燭及香水等，精緻漂亮的造型，相信定能得到女生的歡心。

廣場1樓則開設以跳跳虎Tigger為主題的期間限定店，準備了近1,000款迪士尼精品，由女仔愛收藏的米奇Mickey、米妮Minnie nuiMOs公仔、全新老虎造型nuiMOs服飾、迪士尼朋友虎年造型Tsum Tsum，到跳跳虎頭飾頭箍，應有盡有。部分商品亦是香港迪士尼樂園獨家發售的限定商品，從中總會找到合心水的禮物。

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逛完買完，不妨到5/F空中花園「跳跳好運 虎虎生威」打卡，與甜蜜可愛的小熊維尼Winnie the Pooh、小豬Piglet及跳跳紮紮的跳跳虎Tigger一齊甜蜜放閃。焦點推介由小熊維尼Winnie the Pooh、小豬Piglet擔正主角的「人見人愛蜜糖罌」，so sweet！以嫩粉紅作主調、佈滿浪漫櫻花樹的粉紅櫻花步道，令大家感受到二月的戀愛氣息。入夜後，各處燈飾隨即亮起，浪漫氣氛頓時升溫。

暖Love Love手作市集

日期：2022年2月11日至2月20日

時間：10:30-21:00

地點：荃灣廣場L1樓層中庭

「跳跳好運 虎虎生威」期間限定店

日期：即日起至2月20日

時間：11:00-19:00(一至四)、11:00-20:00(五至日)

地點：荃灣廣場L1樓層長廊

「跳跳好運 虎虎生威」打卡位

日期：即日起至2月20日

時間：10:30-20:30(一至四)、10:30-22:00(五至日)

地點：荃灣廣場L5空中花園

記者︰劉妙賢

